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К подготовке встречи Путина и Байдена подключились советники по безопасности
30 апреля 2021, 21:25 • 57 • Политика
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонные переговоры. В рамках разговора стороны затронули вопрос о текущих отношениях между двумя странами.
Представители сферы безопасности России и США провели телефонные переговоры. Как говорится в сообщении Совбеза России, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
В ведомстве отметили, что Николай Патрушев и Джейкоб Салливан пообщались по поводу отношений двух стран, а также обсудили возможность саммита двух лидеров государств.
Отметим, что в этом месяце представители США и России уже созванивались. В предыдущий раз Совбез России сообщал о переговорах Патрушева и Салливана 19 апреля.
По итогам того разговора стало известно, что Патрушев заявил Салливану, что Соединённые Штаты ввели новые санкции против России, основываясь на бездоказательных обвинениях.
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