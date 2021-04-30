К подготовке встречи Путина и Байдена подключились советники по безопасности

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонные переговоры. В рамках разговора стороны затронули вопрос о текущих отношениях между двумя странами.

Представители сферы безопасности России и США провели телефонные переговоры. Как говорится в сообщении Совбеза России, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

В ведомстве отметили, что Николай Патрушев и Джейкоб Салливан пообщались по поводу отношений двух стран, а также обсудили возможность саммита двух лидеров государств.

Отметим, что в этом месяце представители США и России уже созванивались. В предыдущий раз Совбез России сообщал о переговорах Патрушева и Салливана 19 апреля.

По итогам того разговора стало известно, что Патрушев заявил Салливану, что Соединённые Штаты ввели новые санкции против России, основываясь на бездоказательных обвинениях.