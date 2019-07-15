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К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
15 июля 2019, 02:39 • 81 • В мире
Одно из украинских сетевых изданий опубликовало сообщение о том, что бывший гарант Украины Петр Порошенко счастливый обладатель сразу пяти паспортов на разные имена.
Как утверждает Elise Journal, ссылаясь на источники в молдавской прокуратуре, все паспорта у Порошенко оформлены на разные имена, гражданство в них тоже не одно. И этом при том, что украинское законодательство запрещает двойное гражданство.
Предположительно, что все эти документы на другое имя Порошенко оформил еще в 2014 году, после Майдана. Как отмечает телеканал "360", автор материала называет экс-президента "молдавским олигархом", который "готов к побегу в Великобританию".
Как известно, в настоящее время против Петра Порошенко открыты восемь уголовных дел. По каждому из них ведется расследование, так что, отправиться за решетку бывший национальный лидер может в любой момент. Пока же он благополучно проводит предвыборное турне по Украине, набирая сторонников для своей партии "Европейская солидарность".
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