К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами

Как утверждает Elise Journal, ссылаясь на источники в молдавской прокуратуре, все паспорта у Порошенко оформлены на разные имена, гражданство в них тоже не одно. И этом при том, что украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Предположительно, что все эти документы на другое имя Порошенко оформил еще в 2014 году, после Майдана. Как отмечает телеканал "360", автор материала называет экс-президента "молдавским олигархом", который "готов к побегу в Великобританию".

Как известно, в настоящее время против Петра Порошенко открыты восемь уголовных дел. По каждому из них ведется расследование, так что, отправиться за решетку бывший национальный лидер может в любой момент. Пока же он благополучно проводит предвыборное турне по Украине, набирая сторонников для своей партии "Европейская солидарность".