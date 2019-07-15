Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Банкиры душат российскую оборонку (Руслан Осташко)
Главная / В мире

К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами

15 июля 2019, 02:39  •  81 • В мире
Одно из украинских сетевых изданий опубликовало сообщение о том, что бывший гарант Украины Петр Порошенко счастливый обладатель сразу пяти паспортов на разные имена.
Как утверждает Elise Journal, ссылаясь на источники в молдавской прокуратуре, все паспорта у Порошенко оформлены на разные имена, гражданство в них тоже не одно. И этом при том, что украинское законодательство запрещает двойное гражданство.
Предположительно, что все эти документы на другое имя Порошенко оформил еще в 2014 году, после Майдана. Как отмечает телеканал "360", автор материала называет экс-президента "молдавским олигархом", который "готов к побегу в Великобританию".
Как известно, в настоящее время против Петра Порошенко открыты восемь уголовных дел. По каждому из них ведется расследование, так что, отправиться за решетку бывший национальный лидер может в любой момент. Пока же он благополучно проводит предвыборное турне по Украине, набирая сторонников для своей партии "Европейская солидарность".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 19:54
Звёздные амбиции: зачем Франция создаёт «большое космическое командование»
14 июля 2019, 10:24
Японские коммунисты подавляющим большинством поддерживают однополые браки – опрос Asahi
14 июля 2019, 16:54
"Если бы это случилось в Москве": В Сети отреагировали на масштабный блэкаут в Нью-Йорке
14 июля 2019, 10:09
«США исчерпали санкционные возможности»: к чему может привести обострение ситуации вокруг ядерной программы Ирана
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
14 июля 2019, 23:24
Затянет ли Америку в турецкую воронку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
09 июля 2019, 03:39
"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
09 июля 2019, 00:24
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
09 июля 2019, 06:54
Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.