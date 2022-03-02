К освобождению Украины присоединился парень из Техаса

В США обсуждают видео с парнем из Техаса, который присоединился к военной операции России по освобождению Украины от нацистов.

Пока Голливуд накладывает собственные "санкции" на Россию, простые американцы не только словом, но и делом поддерживают военную операцию по освобождению Украины. Видео с парнем из Техаса, который сражается вместе с русскими против украинских нацистов, показал американский ведущий Джимми Киммел.

Вначале он высмеял попытки американских киностудий наказать Россию, запретив показ фильма "Бэтмен" и других блокбастеров. Ведущий пошутил, что, если это не поможет остановить военную операцию на Украине, Голливуд устроит в Москве повторный показ фильма "Кошки", считающегося одним из худших фильмов и мюзиклов последнего времени.

Затем он отметил, что, вопреки американской пропаганде, не все в США выступают против действий России на Украине. В подтверждение он показал видео парня из Техаса, который уехал в Донбасс помогать в освобождении страны от нацистов. Мужчина записал ролик, в котором рассказал, что украинские националисты бегут и скоро они получат своё.

Поскольку со словами мужчины трудно спорить, ведущий попытался высмеять его внешний вид. Также он удивился, что русские принимают в свои ряды людей из других стран, готовых сражаться с нацистами.