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К обыскам в доме Кличко СБУ приплела Россию

19 мая 2021, 02:45  •  122 • В мире
Служба безопасности Украины (СБУ) приплела Россию к обыскам в доме, где живёт бывший спортсмен, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Силовики нагрянули утром 18 мая.
Кличко в тот момент находился на тренировке. СМИ вскоре сообщили, что целью визита СБУ была квартира киевского мэра, но в ведомстве опровергли эту информацию.
Пресс-служба СБУ на сайте ведомства сообщила, что в ходе спецоперации была пресечена противоправная деятельность группы лиц. Соседи Кличко подозреваются в контрабанде топлива из России и Белоруссии.
По данным оперативников, вероятные злоумышленники закупали товар, занижая содержание химии в нём, в том числе и метилового спирта - ядовитого вещества. Это позволяло им избегать акцизов и таможенных пошлин. Товар привозили на территорию Украины, перерабатывали его на нелегальных мини-НПЗ. Продавали горюче-смазочные материалы за наличный расчёт. Никакие бухгалтерские документы не оформлялись.
По данным СБУ, таким способом на Украину было ввезено продукции более чем на 100 миллионов гривен (эквивалентно почти 270 миллионам рублей). Действия "предпринимателей" прочинили государству ущерб в особо крупном размере, считают в ведомстве.
"При обыске по этому адресу были обнаружены и изъяты документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронная техника и неучтённые средства", - сказано в сообщении.

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