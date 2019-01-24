К Лаврову вернулось чувство юмора: Министр подколол иностранных операторов - видео

Министр Лавров "пожал руку" микрофону, подколов иностранных операторов. Момент, когда к Сергею Лаврову вновь вернулось чувство юмора, успели заснять - и у нас есть видео.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над иностранными операторами. Глава внешнеполитического ведомства отреагировал на попытку одного из журналистов поднести к нему микрофон на длинной стойке так близко, как это в принципе возможно.

Когда микрофон оказался в паре сантиметров от Лаврова, министр сказал: "Здравствуйте" - не словами, жестом. Он просто "пожал руку" микрофону, после чего безымянный оператор, по всей видимости, понял, что нарушает личное пространство и пропал из виду.