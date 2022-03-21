К Крыму прирежут части Херсонской и Запорожской областей?

Операция на Украине проходит с заметными нюансами. Над одними населёнными пунктами, остающимися в тылу у российских войск, продолжают реять жёлто-голубые флаги, тогда как над другими тут же вывешивают триколоры. Где-то идут бои, а где-то – тишь да гладь. И представляется, что это неспроста.

Сюжет: Украинский кризис, Международные конфликты

Как только стало известно о том, что в Бердянск и Скадовск зашли российские подразделения, туда сразу же выдвинулась представительная комиссия министерства строительства Крыма. Скрупулёзность, с какой проводилась рекогносцировка, навевала некие подозрения – обычно так рачительный хозяин принимает родительское наследство. Ещё вчера в Мелитополе и Херсоне местные жители то и дело выходили протестовать с украинскими флагами – украинские голубые экраны пестрили такими сюжетами. А сегодня представитель совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заверяет: протестовать теперь не выходят даже за немалые деньги. Как-то уж слишком стремительно иссяк этот «народный» протест – даже восемь лет назад в Крыму плакальщики по Украине на зарплате ходили протестовать, как на работу, где-то полгода после референдума. Что же происходит?

Здравница плюс житница

Херсонская область традиционно кормила курортный Крым мясом, фруктами и овощами, обеспечивая порой до 70% таких поставок. А восемь лет назад путь на крымские рынки перекрыли украинские власти. Урожаи сгнивали на полях, свинину продавали за бесценок. Селяне массово разорялись. Между тем отношение к России у жителей Мелитополя или Херсона ничуть не отличалось от отношения крымчан. Доходило до того, что местные жители, проживавшие поближе к крымской границе, перетаскивали подальше украинские пограничные столбы, желая поскорее войти в состав России вместе с крымчанами. Кто-то – по зову души, а кто-то – подсчитав свои выгоды.

И вот наконец на бывшие земли Таврической губернии Российской империи пришли российские военные. Молниеносно сменили флаги над административными зданиями. И перешли на рубли в расчётах (а в Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Киевской областях, где также проводится спецоперация, всё ещё ходят гривны, а не рубли). «Гривны у нас нет, а людям платить необходимо, – без обиняков пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов. – Киев бросил людей». А на носу посевная. И ведь как удачно подготовились в Крыму к тому, что немалую часть Запорожской и практически всю Херсонскую область придётся «взять на буксир»! Что-то знали?

Определённо. Ещё в начале года в Симферополе тихонько похоронили идею строительства опреснительных станций. А когда в крымском минстрое проговорились о том, что вместо опреснителей на Южном берегу построят два водохранилища, даже самые недогадливые о многом догадались. Большую воду «с материка» вот-вот дадут!

Таврическая губерния – 2.0

И не только большую воду. Грядут перемены, да какие! Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук (непотопляемый персонаж, переживший все крымские власти ещё с советских времён и чрезвычайно осторожно выбирающий выражения) объявил о планах республики на Херсонскую область. «Осенью мы будем отмечать 220 лет создания Таврической губернии, – разъяснил Форманчук в эфире телеканала «Крым 2». – А Таврическая губерния не ограничивалась полуостровом. Мы сегодня не имеем права потерять Новую Каховку, откуда начинается днепровская вода. Исторически это наши жизненно важные районы». Короче, Общественная палата уже «поставила вопрос ребром» перед крымским совмином – удвоить республику территориально. А там рассудили, что Херсонская область – хорошо, но если говорить о преемственности по отношению к Таврической губернии, то с частью Запорожской области будет ещё лучше.

Ещё в начале года в Симферополе похоронили идею строительства опреснительных станций. А когда в крымском минстрое проговорились, что вместо опреснителей на южном берегу построят два водохранилища, даже самые недогадливые о многом догадались. Большую воду «с материка» вот-вот дадут!

Освобождённый Бердянск – это как раз часть Запорожской области. Армейцы брали город чрезвычайно аккуратно, стремясь исключить малейшее повреждение инфраструктуры, хотя укрепрайон там был будь здоров. В Бердянске – вот совпадение! – тоже ходят рубли. И местные жители даже не думают протестовать. А ещё в Бердянске, Мелитополе и Херсоне подозрительно быстро запустили вещание российских телеканалов. Тем временем крымский минстрой дотянулся и до Бердянска. Планов – громадьё. Хотя, казалось бы, Бердянск, как и Мариуполь, должен был войти в состав ДНР? Об этом, впрочем, речь уже не идёт, и вот почему.

За восемь лет после воссоединения с Россией Крым прошёл чрезвычайно успешный путь. Сколько федеральных средств в него было вбухано – не в том дело, но по многим показателям республика демонстрирует устойчивый рост. А главное – как на дрожжах растёт население. С украинских 2 млн до 3,5 млн сегодня! Регион привлекателен, туда массово переезжают не только россияне, но и украинцы с молдаванами. А успешные проекты принято развивать. В общем, в крымском совмине уже подготовили план воссоединения республики с территориями, входившими в состав Таврической губернии. И этот план, говорят, уже утвердили в Москве.

С Херсоном или без?

Посмотрим на «новый Крым», каким он может стать. Восточной границей Республики Крым станет город Бердянск. Порт и курорт. Мелитополю уготована роль «второй столицы», оттуда будет осуществляться общее управление «северной» районной инфраструктурой – разумеется, с подчинением Симферополю, но с сохранением неких «особых компетенций». Речь скорее всего о планировании, связанном с сельским хозяйством. Северной точкой Республики Крым станет город Орехов нынешней Запорожской области. Далее граница пойдёт вдоль южной линии Каховского водохранилища (Энергодар – Новая Каховка – Алёшки) – до Голой Пристани. Херсон таким образом, по всей видимости, окажется вне зоны республики – ведь он находится на противоположной стороне Днепра. Хотя слухи на этот счёт ходят разные (к примеру, Рогов намекнул, что вопрос о будущем Херсона «обсуждается», а Форманчук утверждает, что вопрос «решён» – в пользу Крыма). Как видим, присоединятся к Крыму районы, не подвергшиеся разрушениям в ходе освободительной кампании. В соседних Николаеве и особенно Мариуполе всё, как говорится, не так однозначно.

И ещё. Этим летом, уверяет Сергей Аксёнов, Крым ожидает курортный бум, до 9 млн отдыхающих в сезон (самый большой показатель времён СССР – 4 млн). В Турцию ехать нынче слишком накладно. Но министерство курортов Крыма готово «разгрузить» республиканскую инфраструктуру, в первую очередь за счёт Геническа (один из лучших в советские времена детских курортов), Скадовска (где теперь уже не построят английскую военную базу) и Бердянска. Таким образом, всё идёт к тому, что долго тянуть с образованием новой Таврической губернии управленцы не станут – сезон на носу. Вот и Форманчук поторапливается. А бывший депутат Рады от Херсона Алексей Журавко гадает, включат его родной город в «Большой Крым» или нет. И очень переживает – а вдруг не срастётся?