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К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек

31 августа 2021, 13:15  •  67 • Политика
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Почти половина наблюдателей уже имеет опыт контроля за ходом голосования
В Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли уже 15 тысяч человек. Все они будут работать на выборах 17-19 сентября.
В Единый день голосования 2021 года москвичам предстоит выбрать депутатов в Госдуму VIII созыва, довыбрать представителей в Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино. Отдать свой голос жители столицы могут как традиционно – на избирательном участке по месту постоянной регистрации, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Общественная палата Москвы предложила активистам лично проследить за ходом выборов. Москвичи откликнулись охотно. В Корпус наблюдателей записались 15 тысяч человек.
"Это уже позволяет не только "закрыть" наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать "резерв" на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам",
– отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Более половины (54,4%) записавшихся в Корпус наблюдателей – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Чуть более 23% составляют люди 35 – 50 лет,  22,3% – старше 50 лет. Из них опыт работы наблюдателем на выборах имеют 45%.
Все участники Корпуса проходят обучение в онлайн режиме и в форме очных занятий. Активистам дают основы избирательного права, рассказывают о стадиях избирательного процесса, об особенностях наблюдения за традиционным голосованием на участках и за выборами на дому, о проведении дистанционного электронного голосования.
Наблюдатели от ОП будут работать на каждом избирательном участке столицы с 17 по 19 сентября 2021 года.

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