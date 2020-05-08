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К концу года у России появится «убийца авианосцев»

08 мая 2020, 13:35  •  121 • В России

Какие только слухи о ракете «Циркон» в последние годы не ходили в иностранных, да и в некоторых российских СМИ. Иные договорились до того, что «изделия» с такими тактико-техническими характеристиками вообще не существует, и заканчивая тем, что «его появление даже теоретически невозможно». Правда, эти сплетни заметно пошли на убыль, когда стало известно, что с борта фрегата «Адмирал Горшков» стартовали те самые «Цирконы» и успешно достигли цели на одном из морских полигонов.

Ну а теперь вот уже официально заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что рассчитывает на принятие ракеты на вооружение «на рубеже 2020-2021 годов» И даже уточнил, что ее будут устанавливать на многоцелевые атомные подлодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

СПРАВКА «КП»

«Циркон» или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Кодовое обозначение NATO — SS-N-33.

Этой ракетой планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету «Гранит». Принципиальным отличием «Циркона» является значительно бОльшая скорость полёта по сравнению с другими противокорабельными ракетами. «Циркон» способен развивать скорость около 9 Махов (то есть, лететь в 9 раз быстрее звука), а ее дальность может превышать 1 тыс. км.

«Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели. Ракета летит на маршевом участке на высоте 30—40 км, где сопротивление воздуха невелико; такая высота полёта позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты.

Что важно: «Циркон» может запускаться с тех же пусковых установок, что и российские противокорабельные ракеты «Оникс» и «Калибр.

Вес боевой части (предположительно) – 300-400 кг.

Американские специалисты уже на все лады оценивают потенциал российских «Цирконов». По их мнению, наша гиперзвуковая ракета «может быть опасна для любого флота, включая американский». К такому выводу, пришли, в частности, военные эксперты американского журнала National Interest.

Один из них высказал такое мнение: «Полет ракеты даже со скоростью более 5 Махов обеспечит ей столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв или проделает дыру в авианосце… Защититься от подобных ракет сложно, поскольку они быстрые и маневренные: это будет все равно, что останавливать пулю другой пулей. А в Пентагоне уже сквозь зубы поговаривают, что появление «Цирконов» у России может значительно повлиять даже на военно-морскую доктрину США, поскольку средства борьбы с такими ракетами появятся еще не скоро, а их способность превратить авианосцы США в «гигантские братские кладбища на дне моря – уже реальность»…

Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования.

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