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К каким последствиям приведёт военная миссия ЕС на Украине: Евродепутат выступил с предупреждением
04 октября 2021, 21:10 • 208 • Политика
Евродепутат предупредил о последствиях военной миссии ЕС на Украине. Всё это ещё больше осложняет достижение мира в Донбассе, подчеркнул парламентарий.
Отправка на Украину военной миссии Евросоюза будет ещё одним неверным шагом ЕС в деле мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал член Комитета Европарламента по международным делам и немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра.
Речь идёт о планах ЕС отправить на Украину так называемую военно-учебную миссию. Соответствующий документ попал в руки немецких СМИ. А затем переговоры о начале миссии подтвердили в МИД Украины.
- подчеркнул Максимилиан Кра в комментарии "Известиям".
Он отметил, что военная помощь ЕС и США Киеву является ключевым фактором продолжения войны на востоке Украины. Потому что через эту помощь Запад стимулирует "коррумпированный киевский режим", подчеркнул немецкий парламентарий.
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