Евродепутат предупредил о последствиях военной миссии ЕС на Украине. Всё это ещё больше осложняет достижение мира в Донбассе, подчеркнул парламентарий.

Отправка на Украину военной миссии Евросоюза будет ещё одним неверным шагом ЕС в деле мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал член Комитета Европарламента по международным делам и немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра.

Речь идёт о планах ЕС отправить на Украину так называемую военно-учебную миссию. Соответствующий документ попал в руки немецких СМИ. А затем переговоры о начале миссии подтвердили в МИД Украины.

Миссия ЕС на Украине - это ещё один шаг в неверном направлении, это источник дохода для разжигающего войну киевского правительства. Всё это ещё больше осложняет достижение мира в Донбассе,

- подчеркнул Максимилиан Кра в комментарии "Известиям".

Он отметил, что военная помощь ЕС и США Киеву является ключевым фактором продолжения войны на востоке Украины. Потому что через эту помощь Запад стимулирует "коррумпированный киевский режим", подчеркнул немецкий парламентарий.