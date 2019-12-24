К истории пактов, сплотивших Европу и Гитлера

Отстоять правду о Великой Победе 1945 года!

История Второй мировой войны с некоторых пор стала войной историй. И 20, и 30, и 40 лет назад вопрос о виновниках той войны споров не вызывал. Всем хватало документов Нюрнбергского процесса – и это при тогдашнем «железном занавесе», при острой идеологической борьбе на международной арене....

И вдруг – пакт, секретный протокол к пакту, фальсификации истории, «комиссия по борьбе с фальсификациями», принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы документов, «уравнивающих» СССР с его интернациональной идеологией и гитлеровскую Германию с её национал-социализмом и расизмом…

Всё слилось притоками одной реки. Устье этой реки – мюнхенский сговор и советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа). Не преувеличиваю: здесь пиковая точка конфликтов всемирной истории ХХ века. Предстоящее 75-летие Великой Победы требует от потомков тех, кто внёс в Победу самый большой вклад, отстоять историческую правду.

На встрече В. Путина 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге с президентами России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, а также с первым президентом Казахстана российский президент сказал:

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года – "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы"… Хочу ещё раз подчеркнуть, это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас. Что же написано? Согласно этой бумаге так называемый пакт Молотова – Риббентропа… «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны…»

Президент России привёл длинный ряд договоров, соглашений, деклараций, подписанных западными странами с Гитлером задолго до советско-германского договора о ненападении:

– пакт Пилсудского – Гитлера, подписанный в 1934 году (по сути, договор о ненападении);

– англо‑германское морское соглашение 1935 года;

– англо‑германская декларация Чемберлена и Гитлера 30 сентября 1938 года;

– франко‑германская декларация от 6 декабря 1938 года, подписанная министрами иностранных дел Франции и Германии Бонне и Риббентропом;

– договор между Литовской Республикой и Германским рейхом, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине министром иностранных дел Литвы и тем же Риббентропом;

– договор о ненападении межу Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года.

Эти документы означали, что Европа, объединяясь с Гитлером, готовилась участвовать в его нападении на Советский Союз. Договор между Советским Союзом и Германией был в данном ряду последним. Его принципиальным отличием от прочих документов этого ряда было то, что он прервал цепь подготовки агрессии против СССР.

Участники Мюнхенского сговора

Важнейшим среди соглашений между Гитлером и остальной Европой было Мюнхенское соглашение 1938 года. Понять его настоящее значение мешает аберрация времени – многие события 80-летней давности сливаются в одно.

Надо по-новому оценить колоссальную разницу военно-экономического могущества Германии-1938 и Германии-1939, чтобы понять. Мюнхен был не просто на год раньше советско-германского договора. Мюнхен фактически создал ту гитлеровскую Германию, которая объединила Европу на антисоветской основе. Главными параметрами взрывного роста немецкого могущества после Мюнхена стали консолидация власти фюрера и огромный рост военно-экономического потенциала после присоединения Чехословакии – мирового оружейного лидера (в 1938 году – 1-е место в мире по экспорту вооружений).

Важный полузабытый факт. Немецкое следствие по делу участников заговора 1944 года против Гитлера раскрыло, а Нюрнбергский процесс подтвердил: заговор генералов, свержение Гитлера “Чёрной капеллой” – всё это затевалось летом 1938 года, перед Мюнхеном! Незадолго до этого армия с Гитлером свергала штурмовиков Рема («ночь длинных ножей»), теперь армия пыталась свергнуть Гитлера. За что? Лучше спросить: «Во избежание чего?» Во избежание гарантированного поражения Германии в случае её безнадёжной (1938 год) атаки на Чехословакию!

Начальник штаба Верховного главнокомандования Германии фельдмаршал Кейтель показывал в Нюрнберге: «Мы были необычайно рады, что дело не дошло до военной операции, поскольку всегда считали, что у нас нет средств для штурма пограничных сооружений Чехословакии. С чисто военной точки зрения наша атака разбилась бы, как волна, о волнорез пограничных укреплений в Судетах!»

Выразительная деталь: летом 1938 года в Берлине граждане перестали отдавать «Хайль». Заместитель Гитлера Рудольф Гесс писал: «Люди в городе перестают пользоваться германским приветствием». Казнённый впоследствии фельдмаршал Вицлебен репетировал захват рейхсканцелярии, даже в СС заняли тогда выжидательную позицию… Причиной заговора было стремление генералов помешать Гитлеру напасть на Чехословакию, которая за неполные 20 лет стала неуязвимой.

Чехословакия имела несколько степеней защиты. К созданию двух из них причастна Россия – и советская, и царская. Выражения «судетские немцы», «Судеты» вытеснили из общественного сознания фактуру, стоящую за этим топонимом, а ведь Судеты – это горы. На карте 1902 года я видел их старое название – Исполиновы горы.

Генерал Сергей Войцеховский

Там возникло редкое сочетание горного рельефа и фортификации. Дот, стоящий в поле, и дот на горном перевале – совершенно разные вещи. В Судетах была построена линия оборонительных сооружений, превосходившая все «Мажино» и «Зигфриды». Её строителем был русский генерал, командующий Пражским военным округом Сергей Николаевич Войцеховский, уехавший в Чехословакию создавать армию новорождённого славянского государства. Чешский историк Иржи Фидлер писал: «Он работал для своей новой родины на границе физических возможностей». В роковую ночь 30 сентября 1938 года, когда на совещании у президента Чехословакии решали, принимать или нет условия Мюнхена, против капитуляции высказались только двое – начальник канцелярии президента Чехословакии Прокоп Дртина и русский генерал Сергей Войцеховский…

Впрочем, против капитуляции была ещё одна русская. Долго жившая в Чехословакии Марина Цветаева писала:

Богова! Богемия! – Не лежи, как пласт!

Бог давал обеими – И опять подаст! («Давать обеими» – щедро одаривать)

И два основных вывода. Первое . В 1938 году Чехословакия имела все шансы выстоять против Гитлера, но англо-французское предательство сломило волю чехов к сопротивлению. Второе . Феноменальный успех Гитлера в Мюнхене, обеспеченный ему западными державами, дал фюреру запас власти, которого ему хватило до апреля 1945 года.