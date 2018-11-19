К границе США марширует ещё один караван мигрантов

Еще один караван мигрантов из Сальвадора направился к границе США.

К границе США марширует новый караван мигрантов из Сальвадора. Пока что в его состав входят 150 человек. Всего же в сторону американской границы направляется свыше 3 тысяч сальвадорцев, пишет портал La Prensa Grafica.

Чтобы попасть к месту своего назначения новому каравану беженцев предстоит преодолеть территорию сразу двух государств - Гватемалы и Мексики. При этом из самой Гватемалы в сторону США маршируют 7 тысяч человек. Из них границы достигли уже порядка 2 тысяч.

Президент США Дональд Трамп жестко дал понять, что не пустит караван мигрантов на американскую землю. Чтобы не допустить «вторжения», к границе с Мексикой были отправлены 15 тысяч американских военных.