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К границе США марширует ещё один караван мигрантов
19 ноября 2018, 08:54 • 57 • Политика
Еще один караван мигрантов из Сальвадора направился к границе США.
К границе США марширует новый караван мигрантов из Сальвадора. Пока что в его состав входят 150 человек. Всего же в сторону американской границы направляется свыше 3 тысяч сальвадорцев, пишет портал La Prensa Grafica.
Чтобы попасть к месту своего назначения новому каравану беженцев предстоит преодолеть территорию сразу двух государств - Гватемалы и Мексики. При этом из самой Гватемалы в сторону США маршируют 7 тысяч человек. Из них границы достигли уже порядка 2 тысяч.
Президент США Дональд Трамп жестко дал понять, что не пустит караван мигрантов на американскую землю. Чтобы не допустить «вторжения», к границе с Мексикой были отправлены 15 тысяч американских военных.
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