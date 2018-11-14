Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Климкин будет пребывать с визитом в США 14—16 ноября
Генезис властных элит. Ключевой вопрос русской истории
Армения обвинила «дочку» «Газпрома» в масштабном уклонении от уплаты налогов
Итоги протестов 2018: Власть теряет легитимность, надо что-то менять
Главная / В мире

К границе США и Мексики подошла первая группа «каравана мигрантов»: счет пока идет на сотни

14 ноября 2018, 18:24  •  52 • В мире
Американские СМИ сообщают о первой группе «каравана мигрантов», которые прибыли в мексиканский городок Тихуана на границе с США. Отсюда люди намерены перебраться в Штаты, но пока не делают ни одной попытки прорыва. По одним данным, речь идет о 350 мигрантах, по другим - их число достигает 1,2 тысячи человек. В любом случае счет желающих попасть в Америку идет уже на сотни.
Ряд телеканалов сообщают, что больше трехсот человек, в основном из Гондураса, на девяти автобусах добралась до Тихуаны в сопровождении патрульных машин федеральной полиции Мексики.
Уже на границе людей встречали сотрудники Национального института миграции и отправляли в городской приют, где мигранты смогли отдохнуть. Всего таких приютов, как сообщается, уже создано около десятка.
Тем временем, по данным мексиканских властей, люди, которые уже прибыли к границе с США, это - лишь первая ласточка. Таких «караванов» по территории Мексики бродит уже несколько штук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 01:54
Коллективная безответственность: почему НАТО не признаёт вину за развязывание конфликта в Ливии
13 ноября 2018, 22:54
Палестинские группировки прекратили огонь в секторе Газа - СМИ
14 ноября 2018, 02:09
Рихтуют последние детали: Великобритания согласовала с ЕС техническое соглашение о Brexit

14 ноября 2018, 18:24
К границе США и Мексики подошла первая группа «каравана мигрантов»: счет пока идет на сотни
14 ноября 2018, 05:24
В Пентагоне отказались комментировать утверждения Норвегии, что Россия глушила сигналы GPS во время учений НАТО
13 ноября 2018, 22:39
«Кавалерийский наскок»: Трамп связал идею о создании общеевропейской армии с низкими рейтингами Макрона
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 05:24
Иск CNN к Трампу будет полезен для российских журналистов - Захарова
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Ир...
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
14 ноября 2018, 02:09
Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
10 ноября 2018, 23:24
США запустили модернизированную ракету. В конечном итоге – в Россию
08 ноября 2018, 15:54
Немецкий депутат рассказал о поездке на Украину
11 ноября 2018, 13:54
Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.