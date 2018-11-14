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К границе США и Мексики подошла первая группа «каравана мигрантов»: счет пока идет на сотни
14 ноября 2018, 18:24 • 52 • В мире
Американские СМИ сообщают о первой группе «каравана мигрантов», которые прибыли в мексиканский городок Тихуана на границе с США. Отсюда люди намерены перебраться в Штаты, но пока не делают ни одной попытки прорыва. По одним данным, речь идет о 350 мигрантах, по другим - их число достигает 1,2 тысячи человек. В любом случае счет желающих попасть в Америку идет уже на сотни.
Ряд телеканалов сообщают, что больше трехсот человек, в основном из Гондураса, на девяти автобусах добралась до Тихуаны в сопровождении патрульных машин федеральной полиции Мексики.
Уже на границе людей встречали сотрудники Национального института миграции и отправляли в городской приют, где мигранты смогли отдохнуть. Всего таких приютов, как сообщается, уже создано около десятка.
Тем временем, по данным мексиканских властей, люди, которые уже прибыли к границе с США, это - лишь первая ласточка. Таких «караванов» по территории Мексики бродит уже несколько штук.
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