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К границе Белоруссии подошли американские танки: Они всего в 15 километрах
13 сентября 2020, 13:35 • 189 • Политика
К границе Белоруссии подошли американские танки. Они всего в 15 километрах. Подразделение ВС США было размещено на военном полигоне на территории Литвы. Об этом доложил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин заявил, что к границам республики было подведено бронетанковое подразделение ВС США.
Оно размещено на военном полигоне на территории Литвы, всего в 15 километрах от белорусских рубежей, сообщает репортёр БелТА.
По данным Хренина, в перемещениях сил НАТО задействовано около 500 военных, почти 30 танков, также свыше 40 БМП "Брэдли". Он добавил, что такая активность армии США у границ республики не может не вызывать беспокойства и потому мероприятия по реагированию будут продолжены.
Кроме того, установлено, что западная авиационная разведка в настоящее время осуществляет усиленную слежку за происходящим в Беларуси, добавил глава Минобороны.
Между тем лидер республики Александр Лукашенко в ходе совещания с министром обороны 12 сентября оценил возможность отвода войск от западных рубежей. Он подчеркнул, что это будет зависеть от той ситуации, которая наблюдается в Литве и Польше.
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