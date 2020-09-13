К границе Белоруссии подошли американские танки: Они всего в 15 километрах

Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин заявил, что к границам республики было подведено бронетанковое подразделение ВС США.

Оно размещено на военном полигоне на территории Литвы, всего в 15 километрах от белорусских рубежей, сообщает репортёр БелТА.

По данным Хренина, в перемещениях сил НАТО задействовано около 500 военных, почти 30 танков, также свыше 40 БМП "Брэдли". Он добавил, что такая активность армии США у границ республики не может не вызывать беспокойства и потому мероприятия по реагированию будут продолжены.

Кроме того, установлено, что западная авиационная разведка в настоящее время осуществляет усиленную слежку за происходящим в Беларуси, добавил глава Минобороны.

Между тем лидер республики Александр Лукашенко в ходе совещания с министром обороны 12 сентября оценил возможность отвода войск от западных рубежей. Он подчеркнул, что это будет зависеть от той ситуации, которая наблюдается в Литве и Польше.