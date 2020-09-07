К границам Греции стягиваются танки, но турки статус-кво не нарушили. Пока

Как сообщает агентство Ihlas, из района Рейханлы в сторону греческой границы выдвинулись тягачи, перевозящие как минимум 40 танков. Эта техника направляется в западную провинцию Эдирне, граничащую с Грецией.

Министерство обороны Турции эти сообщения никак не комментирует. В то же время агентство Anadolu сообщает, ссылаясь на собственные источники в военных кругах, что к конфликту с Афинами передвижения техники отношения не имеют. В настоящее время проходит плановая передислокация подразделений второй армии сухопутных войск Турции, Status Quo не нарушается, а все сообщения о "стягивании войск у греческой границы" - просто газетная утка.

В конце августа Греция и Турция "повздорили" в небе над Средиземным морем. Сообщалось, что шесть истребителей ВВС Греции вылетели с Крита в сторону Кипра. Борты иностранного государства приблизились к региону, касательно которого Турцией издано международное уведомление NAVTEX. Речь, по всей видимости, идёт о территории в Средиземноморье, где турки ведут геолого-разведочные работы.

В коммюнике Турции говорилось, что навстречу грекам вылетели турецкие истребители F-16. Они предотвратили приближение иностранных бортов и вынудили их покинуть регион.