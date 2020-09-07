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К границам Греции стягиваются танки, но турки статус-кво не нарушили. Пока
07 сентября 2020, 15:30 • 94 • В мире
Разразившийся между Турцией и Грецией конфликт по поводу освоения шельфов в спорных водах, по некоторым данным, может перейти на другой уровень: турецкая тяжёлая военная техника стягивается к границам соседней страны.
Как сообщает агентство Ihlas, из района Рейханлы в сторону греческой границы выдвинулись тягачи, перевозящие как минимум 40 танков. Эта техника направляется в западную провинцию Эдирне, граничащую с Грецией.
Министерство обороны Турции эти сообщения никак не комментирует. В то же время агентство Anadolu сообщает, ссылаясь на собственные источники в военных кругах, что к конфликту с Афинами передвижения техники отношения не имеют. В настоящее время проходит плановая передислокация подразделений второй армии сухопутных войск Турции, Status Quo не нарушается, а все сообщения о "стягивании войск у греческой границы" - просто газетная утка.
В конце августа Греция и Турция "повздорили" в небе над Средиземным морем. Сообщалось, что шесть истребителей ВВС Греции вылетели с Крита в сторону Кипра. Борты иностранного государства приблизились к региону, касательно которого Турцией издано международное уведомление NAVTEX. Речь, по всей видимости, идёт о территории в Средиземноморье, где турки ведут геолого-разведочные работы.
В коммюнике Турции говорилось, что навстречу грекам вылетели турецкие истребители F-16. Они предотвратили приближение иностранных бортов и вынудили их покинуть регион.
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