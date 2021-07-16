К границам Белоруссии стягивают горных пехотинцев НАТО

В Литве состоятся военные учения НАТО с участием дивизий из Германии.

Недалеко от границы Литвы с Белоруссией состоятся военные учения НАТО "Быстрый меч", в которых примут участие военные из Германии.

Маневры пройдут в городе Пабраде в Швенченском районе на полигоне. На учения приглашен штаб 10-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил (ВС) Германии в качестве союзника по НАТО. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

Также в учениях примут участие 23-й бригада горных пехотинцев, 37-й бригада бронепехоты и 12-й танковая бригада Германии. В ходе учений будут отработаны совместные операции союзников.

Учения перенсели с зимы 2020 года из-за пандемии.

В Белоруссии ранее также анонсировали военные учения около границ с Польшей и Литвой в Гродненской области.