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К границам Белоруссии стягивают горных пехотинцев НАТО
16 июля 2021, 18:55 • 109 • Политика
В Литве состоятся военные учения НАТО с участием дивизий из Германии.
Недалеко от границы Литвы с Белоруссией состоятся военные учения НАТО "Быстрый меч", в которых примут участие военные из Германии.
Маневры пройдут в городе Пабраде в Швенченском районе на полигоне. На учения приглашен штаб 10-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил (ВС) Германии в качестве союзника по НАТО. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.
Также в учениях примут участие 23-й бригада горных пехотинцев, 37-й бригада бронепехоты и 12-й танковая бригада Германии. В ходе учений будут отработаны совместные операции союзников.
Учения перенсели с зимы 2020 года из-за пандемии.
В Белоруссии ранее также анонсировали военные учения около границ с Польшей и Литвой в Гродненской области.
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