К годовщине Смоленской трагедии: ждём новых обвинений от Варшавы? • 108 • Аналитика

Совсем немного времени осталось до десятой годовщины катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года в районе Смоленска и вырвавшей из жизни 96 человек, среди которых были президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Увы, вот уже многие годы эта дата, скорбная и горькая сама по себе, несет отчетливый привкус пропитавшего ее яда русофобии и лжи.



Гибель любого человека, безусловно, трагедия. Но в данном случае совершенно особое звучание ей придает не то, что злополучный Ту-154 нес на своем борту не простых людей, а элитных пассажиров, и его гибель возглавила список авиапроисшествий, в которых погибли первые лица государства. Упорство, с которым некоторые деятели в Варшаве тащат ее сквозь годы, пытаясь нажить на горе людей отвратительный политический капиталец, – вот что поистине ужасно. Возможно, в первые минуты, а может, даже и часы, после того как стало известно о катастрофе, руководство Польши испытывало вполне человеческие чувства горя и скорби по погибшим. Но шок прошел достаточно быстро, и верх взяли совершенно другие эмоции и соображения, крайне далекие от тех, которые приличествуют данному случаю.







Изначальные результаты расследования как Межгосударственного авиационного комитета России, так и Комиссии государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши, в которых, как в первом, так и во втором случае, отчетливо фигурирует недвусмысленная формулировка «ошибочные действия экипажа», были вскоре отметены напрочь. Отбросив всё человеческое вкупе с элементарной логикой, политическая элита Польши с головой окунулась в перекраивание и препарирование человеческой трагедии на свой лад, попутно стараясь «накопать грязи», чтобы замарать ею Россию.



«Разоблачения», «откровения», «открытия» и обвинения множились вокруг Смоленской трагедии с потрясающей скоростью. И большинство тех, кто рождал одну за другой «сенсации» самого дурного пошиба, совершенно не волновало и не волнует их несопоставимость со здравым смыслом и реальностью. Наверное, нет в Польше такой политической партии или личности, которые бы в своей предвыборной программе не пообещали «открыть всему миру истинную правду» о случившемся в Смоленске. Рейтингу плюс, а правда… да стоит ли ее искать вообще? Проще и выгоднее придумать что-нибудь новенькое, но обязательно отборно-людоедское, что бы электорат проняло пожестче.



В результате бесконечных экспертиз, проверок и исследований в 2017 году появилась и версия о «теракте». Польша — государство прогрессивное и современное. Во всем мире терроризм бушует, отставать негоже. Дальше – больше: год спустя в деле «возникла» и взрывчатка, якобы ставшая причиной гибели самолета. Как раньше не заметили? А вот не заметили – и все. Для маловерных в подтверждение сказанного выступили специалисты из лаборатории по проведению экспертиз, связанных с взрывчатыми веществами Forensic Explosives Laboratory, подчиненной министерству обороны Великобритании. Как тут не поверить, при столь весомой поддержке? Эти исследователи дело самого Скрипаля разбирали по косточкам, да так что весь мир охал и ахал от их «хайли лайкли». Тогда же Варшавой было обещано подключить вдобавок американских деятелей науки, для пущей убедительности и видимости «всемирного охвата» данного инцидента.



Особое рвение в превращении установления истинных причин авиакатастрофы в многосерийное русофобское политическое шоу гнуснейшего пошиба с 2016 года проявляет бывший глава оборонного ведомства Польши Антони Мацеревич, как заведенный твердящий о «взрывном устройстве», «спланированном убийстве» и тому подобных, не имеющих никакого отношения к истинным фактам, вещах. Именно его стараниями, вызывающими порой резкое неприятие и острую критику даже в самой Польше, что ни год рождаются все новые и новые конспирологические «версии», одна скандальнее и фантастичнее другой. При этом к своей цели «разоблачить заговор Москвы» Мацеревич идет в самом буквальном смысле слова по трупам, устраивая кощунственные (и совершенно бесполезные в криминологическом смысле) эксгумации, не давая покоя праху усопших.



С каждой годовщиной все более изощренными становятся узоры лжи, за которыми «заинтересованные лица» упорно пытаются скрыть истину. Обратите внимание, насколько частым стало употребление в пишущих на данную тему СМИ в одном контексте слов «Смоленская трагедия» и «пляска на костях». Но вряд ли это о чем-то говорит польским политикам. Закономерно ожидать с их стороны в этот печальный день лишь новых инсинуаций и обвинений в адрес нашей страны. Ведь болезнь, прогрессировавшая десять лет, вряд ли сама собой исчезнет, оставив в истории эту трагическую дату как день поминовения погибших, а не грязных политических игрищ. Совсем немного времени осталось до десятой годовщины катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года в районе Смоленска и вырвавшей из жизни 96 человек, среди которых были президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Увы, вот уже многие годы эта дата, скорбная и горькая сама по себе, несет отчетливый привкус пропитавшего ее яда русофобии и лжи.Гибель любого человека, безусловно, трагедия. Но в данном случае совершенно особое звучание ей придает не то, что злополучный Ту-154 нес на своем борту не простых людей, а элитных пассажиров, и его гибель возглавила список авиапроисшествий, в которых погибли первые лица государства. Упорство, с которым некоторые деятели в Варшаве тащат ее сквозь годы, пытаясь нажить на горе людей отвратительный политический капиталец, – вот что поистине ужасно. Возможно, в первые минуты, а может, даже и часы, после того как стало известно о катастрофе, руководство Польши испытывало вполне человеческие чувства горя и скорби по погибшим. Но шок прошел достаточно быстро, и верх взяли совершенно другие эмоции и соображения, крайне далекие от тех, которые приличествуют данному случаю.Изначальные результаты расследования как Межгосударственного авиационного комитета России, так и Комиссии государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши, в которых, как в первом, так и во втором случае, отчетливо фигурирует недвусмысленная формулировка «ошибочные действия экипажа», были вскоре отметены напрочь. Отбросив всё человеческое вкупе с элементарной логикой, политическая элита Польши с головой окунулась в перекраивание и препарирование человеческой трагедии на свой лад, попутно стараясь «накопать грязи», чтобы замарать ею Россию.«Разоблачения», «откровения», «открытия» и обвинения множились вокруг Смоленской трагедии с потрясающей скоростью. И большинство тех, кто рождал одну за другой «сенсации» самого дурного пошиба, совершенно не волновало и не волнует их несопоставимость со здравым смыслом и реальностью. Наверное, нет в Польше такой политической партии или личности, которые бы в своей предвыборной программе не пообещали «открыть всему миру истинную правду» о случившемся в Смоленске. Рейтингу плюс, а правда… да стоит ли ее искать вообще? Проще и выгоднее придумать что-нибудь новенькое, но обязательно отборно-людоедское, что бы электорат проняло пожестче.В результате бесконечных экспертиз, проверок и исследований в 2017 году появилась и версия о «теракте». Польша — государство прогрессивное и современное. Во всем мире терроризм бушует, отставать негоже. Дальше – больше: год спустя в деле «возникла» и взрывчатка, якобы ставшая причиной гибели самолета. Как раньше не заметили? А вот не заметили – и все. Для маловерных в подтверждение сказанного выступили специалисты из лаборатории по проведению экспертиз, связанных с взрывчатыми веществами Forensic Explosives Laboratory, подчиненной министерству обороны Великобритании. Как тут не поверить, при столь весомой поддержке? Эти исследователи дело самого Скрипаля разбирали по косточкам, да так что весь мир охал и ахал от их «хайли лайкли». Тогда же Варшавой было обещано подключить вдобавок американских деятелей науки, для пущей убедительности и видимости «всемирного охвата» данного инцидента.Особое рвение в превращении установления истинных причин авиакатастрофы в многосерийное русофобское политическое шоу гнуснейшего пошиба с 2016 года проявляет бывший глава оборонного ведомства Польши Антони Мацеревич, как заведенный твердящий о «взрывном устройстве», «спланированном убийстве» и тому подобных, не имеющих никакого отношения к истинным фактам, вещах. Именно его стараниями, вызывающими порой резкое неприятие и острую критику даже в самой Польше, что ни год рождаются все новые и новые конспирологические «версии», одна скандальнее и фантастичнее другой. При этом к своей цели «разоблачить заговор Москвы» Мацеревич идет в самом буквальном смысле слова по трупам, устраивая кощунственные (и совершенно бесполезные в криминологическом смысле) эксгумации, не давая покоя праху усопших.С каждой годовщиной все более изощренными становятся узоры лжи, за которыми «заинтересованные лица» упорно пытаются скрыть истину. Обратите внимание, насколько частым стало употребление в пишущих на данную тему СМИ в одном контексте слов «Смоленская трагедия» и «пляска на костях». Но вряд ли это о чем-то говорит польским политикам. Закономерно ожидать с их стороны в этот печальный день лишь новых инсинуаций и обвинений в адрес нашей страны. Ведь болезнь, прогрессировавшая десять лет, вряд ли сама собой исчезнет, оставив в истории эту трагическую дату как день поминовения погибших, а не грязных политических игрищ. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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