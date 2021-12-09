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К Донбассу перебрасывают тяжёлую артиллерию. В МИД указали на провокацию Киева
09 декабря 2021, 19:55 • 115 • В мире
Украинские военные стягивают дополнительные вооружения к линии разграничения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на восток Украины перебрасывают тяжёлую артиллерию и бронетехнику.
Поползновения Киева заметили и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели зафиксировали переброску тяжёлых вооружений и бронетехники на восток Украины.
Кроме того, добавили в МИД России, украинская сторона продолжает использовать беспилотники.
Ранее в Генштабе России заявили, что любые провокации Киева с попыткой силовым путём решить конфликт в Донбассе, будут пресекаться Россией.
В ведомстве подчеркнули, что поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.
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