К Донбассу перебрасывают тяжёлую артиллерию. В МИД указали на провокацию Киева

Украинские военные стягивают дополнительные вооружения к линии разграничения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на восток Украины перебрасывают тяжёлую артиллерию и бронетехнику.

Поползновения Киева заметили и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели зафиксировали переброску тяжёлых вооружений и бронетехники на восток Украины.

Кроме того, добавили в МИД России, украинская сторона продолжает использовать беспилотники.

Ранее в Генштабе России заявили, что любые провокации Киева с попыткой силовым путём решить конфликт в Донбассе, будут пресекаться Россией.

В ведомстве подчеркнули, что поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.