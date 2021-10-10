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К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео

10 октября 2021, 11:55  •  55 • Политика
У дома бывшего президента Украина Петра Порошенко проходит митинг. О волнениях сообщили в полиции Киева. Тем временем, очевидцы ещё с ночи публикуют видео с места.
Полиция Киева подвела итоги акции протеста у дома бывшего президента Украины Петра Порошенко. Бастовали и поддерживающие Порошенко, и его оппоненты. Акция, надо сказать, затяжная. Люди не расходятся уже сутки, однако с точки зрения полиции, это "мирная акция двух НКО".
Несмотря на то, что акция мирная, в полиции подтверждают факты стычек. Например, говорят, что "словесный конфликт" перерост в потасовку, однако полиция быстро остановила инцидент. На месте работают 60 сотрудников полиции и спецназ, говорится в сообщении.
Отметим, ранее очевидцы публиковали видео с места митинга. Один из таких роликов опубликовала и журналистка Юлия Витязева, отметив, что бутерброды уже подвезли. И, по всей видимости, следующий шаг - это покрышки. Такой мини-майдан...

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