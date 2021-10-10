|
К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео
10 октября 2021, 11:55 • 55 • Политика
У дома бывшего президента Украина Петра Порошенко проходит митинг. О волнениях сообщили в полиции Киева. Тем временем, очевидцы ещё с ночи публикуют видео с места.
Полиция Киева подвела итоги акции протеста у дома бывшего президента Украины Петра Порошенко. Бастовали и поддерживающие Порошенко, и его оппоненты. Акция, надо сказать, затяжная. Люди не расходятся уже сутки, однако с точки зрения полиции, это "мирная акция двух НКО".
Несмотря на то, что акция мирная, в полиции подтверждают факты стычек. Например, говорят, что "словесный конфликт" перерост в потасовку, однако полиция быстро остановила инцидент. На месте работают 60 сотрудников полиции и спецназ, говорится в сообщении.
Отметим, ранее очевидцы публиковали видео с места митинга. Один из таких роликов опубликовала и журналистка Юлия Витязева, отметив, что бутерброды уже подвезли. И, по всей видимости, следующий шаг - это покрышки. Такой мини-майдан...
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2021, 00:40
|
03 октября 2021, 18:20
|
04 октября 2021, 01:55
|
10 октября 2021, 00:15
|
03 октября 2021, 16:35
|
04 октября 2021, 07:45
|
05 октября 2021, 02:25