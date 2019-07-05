К диалогу с "диктатором" готов: Гуайдо решил пойти на переговоры с Мадуро

Выступая в эфире телеканала France 24, оппозиционер заявил, что такое решение он принял ради "выхода из политического кризиса". Кроме того, добавил Гуайдо, он готов и к сотрудничеству с Россией.

Интересно, что политическое давление на официальный Каракас, по словам лидера венесуэльской оппозиции, равно как и демонстрации, будут продолжаться и тогда, когда начнется его диалог с Мадуро. Не исключил он и варианты посредничества третьих стран.

"Если мы сможем использовать [переговорную площадку] как способ снижения напряженности..., несомненно, мы ею воспользуемся", - добавил политик.

Прокомментировал Гуайдо и слова Владимира Путина о том, что вопрос будущего Венесуэлы должен решаться демократическим путем и через выборы, сказанные российским лидером в Риме во время пресс-конференции.

По словам оппозиционера, и он, и его сторонники "внимательно прислушиваются к тому, что говорил и говорит российский лидер".

"Разумеется, мы готовы работать с российским президентом [Владимиром Путиным] и всеми остальными президентами над этим вопросом", — заявил Гуайдо.

Также он сообщил, что выступает за то, чтобы в Венесуэле прошли свободные выборы, добавив, что оппозиция примет в них участие, если "будут присутствовать международные наблюдатели" .