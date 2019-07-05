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К диалогу с "диктатором" готов: Гуайдо решил пойти на переговоры с Мадуро
05 июля 2019, 05:24 • 75 • В мире
Лидер оппозиционных сил Венесуэла, самоназванный президент Хуан Гуайдо заявил о том, что готов вести переговоры с "диктатором" Николасом Мадуро.
Выступая в эфире телеканала France 24, оппозиционер заявил, что такое решение он принял ради "выхода из политического кризиса". Кроме того, добавил Гуайдо, он готов и к сотрудничеству с Россией.
Интересно, что политическое давление на официальный Каракас, по словам лидера венесуэльской оппозиции, равно как и демонстрации, будут продолжаться и тогда, когда начнется его диалог с Мадуро. Не исключил он и варианты посредничества третьих стран.
Прокомментировал Гуайдо и слова Владимира Путина о том, что вопрос будущего Венесуэлы должен решаться демократическим путем и через выборы, сказанные российским лидером в Риме во время пресс-конференции.
По словам оппозиционера, и он, и его сторонники "внимательно прислушиваются к тому, что говорил и говорит российский лидер".
Также он сообщил, что выступает за то, чтобы в Венесуэле прошли свободные выборы, добавив, что оппозиция примет в них участие, если "будут присутствовать международные наблюдатели" .
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