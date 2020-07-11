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К делу MH17 планируют добавить новых участников
11 июля 2020, 15:00 • 40 • Политика
Пока украинская сторона размышляет об участии в недавно инициированном против России деле
Нидерланды подумывают о том, чтобы подключить к суду по делу о крушении "Боинга" над Донбассом еще несколько стран. Это будут государства, чьи граждане погибли во время трагедии.
Как рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов изданию "Укринформа", к делу могут также подключить государства-члены ССГ.
Также дипломат сообщил, что решение об участии Украины к инициированному делу будет приниматься исходя из выводов по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН.
Напомним, в 2017 году Украина подала на Россию в суд с обвинениями в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В прошлом году Международный суд ООН отклонил все возражения России на этот счет.
Накануне Нидерланды решили засудить Россию по делу MH17, не дожидаясь результатов расследования по делу о крушении пассажирского самолета.
Россию призывают не реагировать на подобную провокацию.
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