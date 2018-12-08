В польском сейме появилась коалиция с программой развала Европейского союза

В Сейме Польши для участия в выборах в Европарламент в мае 2019 г. сформирована антиевроинтеграционная коалиция в составе Национального движения Роберта Винницкого и партии «Свобода» (не путать с украинской партией «Свобода») бывшего евродепутата Януша Корвин-Микке.

Коалиция намерена бороться с централизмом и внешним давлением и властей ЕС, отстаивать консервативные и христианские ценности

«У нас единственный, но зато очень сильный общий [программный] пункт – это «К чёрту Евросоюз!». У Национального движения есть программа Polexit (выхода Польши из ЕС), а у нас – программа развала Европейского союза», – прокомментировал инициативу Корвин-Микке. Его партия «Свобода» имеет два места в Европарламенте.

По данным соцопросов, антиевросоюзовские взгляды разделяют 7-10% поляков, но Винницкий утверждает, что таких на самом деле больше. Каждый четвёртый сторонник правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) – евроскептик, 13% из них поддерживают идею выхода Польши из Евросоюза.

22% избирателей Павла Кукиза, лидера партии «Кукиз-15», тоже за прекращение членства в ЕС, хотя во внешней политике сам Кукиз идёт в фарватере ПиС. Среди потенциальных союзников коалиции значатся движение «Настоящая Европа» проф. Мирослава Пиотровского и депутаты Марек Якубяк и Гжегож Браун – сторонники большей независимости Польши от Брюсселя.

И Национальное движение, и партия «Свобода» считают недопустимым постоянное присутствие войск США на территории Польши, выступают за нормализацию отношений с Россией, сближение с Венгрией в лице правительства Виктора Орбана, более жёсткую политику в отношении националистического режима Порошенко. А заодно они – активные сторонники пропаганды польской культуры на землях бывшей Речи Посполитой, в том числе в Западной Белоруссии и в Западной Украине.