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К чему ведет остановка авиасообщения с Белоруссией: на Украине назвали последствия

25 мая 2021, 16:25  •  292 • Политика
Фото: Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ www.globallookpress.com
Летать из Незалежной по многим направлениям станет дольше и дороже
Решение Киева закрыть украинское небо для белорусских самолетов и запретить авиакомпаниям Незалежной летать в Беларусь нанесет серьезный финансовый удар по гражданам и организациям Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады юрист Евгений Шевченко.
По его данным, на транзитные маршруты белорусских самолетов приходится 7,5% всего трафика в воздушном пространстве Незалежной. Учитывая падение трафика из-за коронавируса, который не восстановился и неизвестно, когда восстановится, новые потери будут особенно значимыми для Киева, считает нардеп.
Сложности будут испытывать и простые люди: ежемесячно в Белоруссию летают 10-12 тысяч человек из Украины. Теперь им придется искать другие варианты.
Авиабилеты из Украины подорожают на 30-40%, поскольку авиакомпании переложат лишние расходы на облет Белоруссии через Прибалтику на пассажиров.
В итоге доход украинских аэропортов упадет процентов на 10% как минимум, подсчитал потери Шевченко.
"Это как раз тот случай, когда политика прежде всего. И это не про людей, и не для людей. Наземное и ж/д сообщение не закрыто. Запрет только на авиа",
– раскритиковал нардеп решение кабмина.
Эксперты отмечают, что сложнее всего теперь украинцам будет добираться в Россию. Раньше они летали через Белоруссию, теперь придется выбирать другие транзитные страны. Рейс с посадкой в Ереване при этом обойдется в 9 тысяч гривен и продлится около 26 часов. В эту же цену, но чуть быстрее, получится долететь через Стамбул и Хельсинки. Быстрее всего, но дороже, выйдет полет с пересадкой во Франкфурте – 9796 грн за 9 часов, передают "Вести.ua".
Накануне страны ЕС приняли решение прервать авиасообщение с Белоруссией, включая транзитные рейсы. Аналогичный шаг поспешил сделать и Киев. Решение правительства Украины вступает в силу в ночь на 26 мая.

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