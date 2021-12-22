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К чему толкают Россию перед переговорами Путина и Байдена: Эксперт объяснил план НАТО

22 декабря 2021, 23:00  •  120 • Политика
НАТО повысила боеготовность своих сил быстрого реагирования из-за России, пишет Welt. Москву пытаются подтолкнуть к каким-то действиям перед встречей Путина и Байдена, уверен военный обозреватель Александр Жилин.
В НАТО заявили о повышении боеготовности своих сил быстрого реагирования численностью 40 тысяч военнослужащих из-за "действий России", сообщает немецкая газета Welt. Ситуацию прокомментировал военный обозреватель Александр Жилин.
По его мнению, сообщение о повышении боеготовности сил быстрого реагирования НАТО - это не что иное, как проявление гибридной войны против России. Смысл этой войны заключается в том, чтобы создавать очаги напряжённости около русских границ. По сути, НАТО применяет против России тактику "изматывание".
Всё это гибридная война, которая продолжается и приобретает ожесточённый характер,
- подчеркнул Александр Жилин.
Он добавил, что все публикации, которые основаны на данных анонимных источников в НАТО, на самом деле готовятся в специальных центрах военного блока. И цель этих публикаций - нагнетать ситуацию. Эксперт предполагает, что Москву пытаются подтолкнуть к каким-то действиям перед встречей президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Скорее всего, всё это касается "торговли" перед переговорами",
- высказал мнение военный обозреватель в эфире радио Sputnik.

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