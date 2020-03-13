К чему привёл бы уход России из Сирии • 138 • Аналитика

Довольно сложно сейчас предположить, насколько всерьез рассчитывал на выполнение собственных требований президент Турции Реджеп Эрдоган, когда заявлял, что «Россия должна уйти из Сирии», оставив его «один на один с Асадом». Но раз уж эти слова прозвучали, стоит, пожалуй, хотя бы в общих чертах попробовать смоделировать – как развивалась бы ситуация в этой стране, останься она без прямой военной поддержки со стороны РФ.



Прежде всего, не стоит и говорить о том, что в таком случае Дамаск однозначно мог бы забыть о планах по наведению порядка в Идлибе и овладению стратегическими трассами М-4 и М-5 без контроля над которыми налаживание нормальных работ по восстановлению страны представляется крайне проблематичным. Можно не сомневаться, что, опираясь на открытую поддержку турецкой армии, которая в подобной ситуации немедленно возросла бы в разы, окопавшиеся в этом регионе антиправительственные группировки не только оттеснили бы САА на ранее занимаемые позиции, но и значительно расширили бы подконтрольную террористам территорию.







Впрочем, это наверняка стало бы лишь первым актом новой трагедии, которая неминуемо ожидала бы Сирию. Не следует забывать, что планы по отстранению от власти Башара Асада вынашиваются далеко не только в Анкаре. Вашингтон в этом случае выступает заинтересованной стороной. Вряд ли речь шла бы о возрождении ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) или создании новой аналогичной террористической структуры. США настолько мощный и, к тому же, неконтролируемый инструмент для реализации своих целей в этом регионе сейчас просто не нужен. Однако, поддержка от них – деньгами, оружием и военной техникой, инструкторами - к различным группировкам «умеренной оппозиции» и даже более радикальным структурам, ориентированным на смену власти в Дамаске, немедленно потекла бы рекой.



При таком развитии событий перспективы законной власти Сирии представляются, увы, крайне сомнительными. Армия изрядно обескровлена многолетней войной, промышленность и инфраструктура разрушены, союзников нет. К таковым для Дамаска на сегодня, помимо России может быть однозначно причислен разве что Иран. Но бушующая в этой стране эпидемия коронавируса значительно снижает ее возможности оказывать кому-либо действенную помощь.



Кроме того, немедля после гипотетического ухода из Сирии российских ВКС и ПВО там полноценно активизировался бы Израиль, который приложил бы максимум усилий в борьбе за полное вытеснение оттуда любых иранских или проиранских формирований. Вряд ли речь шла бы о полномасштабной агрессии с задействованием сухопутных сил, однако, как минимум авиация ЦАХАЛ, не опасаясь более наших ЗРК и истребителей, превратила бы территорию Сирию в зону постоянных бомбардировок.



В конечном итоге силы, стремящиеся к превращению Сирии в арену бесконечной войны всех против всех, ведущейся на этнической, религиозной, политической почвах пошли бы по пути «раздергивания» ее на множество враждующих между собой анклавов. Представители этих анклавов вели бы постоянную борьбу как с остатками сил законного правительства, так и между собой. О каких-либо интересах России, ее военном присутствии и политическом влиянии не только в самой Сирии, но также и во всем регионе Ближнего Востока, можно было бы забыть раз и навсегда. Довольно сложно сейчас предположить, насколько всерьез рассчитывал на выполнение собственных требований президент Турции Реджеп Эрдоган, когда заявлял, что «Россия должна уйти из Сирии», оставив его «один на один с Асадом». Но раз уж эти слова прозвучали, стоит, пожалуй, хотя бы в общих чертах попробовать смоделировать – как развивалась бы ситуация в этой стране, останься она без прямой военной поддержки со стороны РФ.Прежде всего, не стоит и говорить о том, что в таком случае Дамаск однозначно мог бы забыть о планах по наведению порядка в Идлибе и овладению стратегическими трассами М-4 и М-5 без контроля над которыми налаживание нормальных работ по восстановлению страны представляется крайне проблематичным. Можно не сомневаться, что, опираясь на открытую поддержку турецкой армии, которая в подобной ситуации немедленно возросла бы в разы, окопавшиеся в этом регионе антиправительственные группировки не только оттеснили бы САА на ранее занимаемые позиции, но и значительно расширили бы подконтрольную террористам территорию.Впрочем, это наверняка стало бы лишь первым актом новой трагедии, которая неминуемо ожидала бы Сирию. Не следует забывать, что планы по отстранению от власти Башара Асада вынашиваются далеко не только в Анкаре. Вашингтон в этом случае выступает заинтересованной стороной. Вряд ли речь шла бы о возрождении ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) или создании новой аналогичной террористической структуры. США настолько мощный и, к тому же, неконтролируемый инструмент для реализации своих целей в этом регионе сейчас просто не нужен. Однако, поддержка от них – деньгами, оружием и военной техникой, инструкторами - к различным группировкам «умеренной оппозиции» и даже более радикальным структурам, ориентированным на смену власти в Дамаске, немедленно потекла бы рекой.При таком развитии событий перспективы законной власти Сирии представляются, увы, крайне сомнительными. Армия изрядно обескровлена многолетней войной, промышленность и инфраструктура разрушены, союзников нет. К таковым для Дамаска на сегодня, помимо России может быть однозначно причислен разве что Иран. Но бушующая в этой стране эпидемия коронавируса значительно снижает ее возможности оказывать кому-либо действенную помощь.Кроме того, немедля после гипотетического ухода из Сирии российских ВКС и ПВО там полноценно активизировался бы Израиль, который приложил бы максимум усилий в борьбе за полное вытеснение оттуда любых иранских или проиранских формирований. Вряд ли речь шла бы о полномасштабной агрессии с задействованием сухопутных сил, однако, как минимум авиация ЦАХАЛ, не опасаясь более наших ЗРК и истребителей, превратила бы территорию Сирию в зону постоянных бомбардировок.В конечном итоге силы, стремящиеся к превращению Сирии в арену бесконечной войны всех против всех, ведущейся на этнической, религиозной, политической почвах пошли бы по пути «раздергивания» ее на множество враждующих между собой анклавов. Представители этих анклавов вели бы постоянную борьбу как с остатками сил законного правительства, так и между собой. О каких-либо интересах России, ее военном присутствии и политическом влиянии не только в самой Сирии, но также и во всем регионе Ближнего Востока, можно было бы забыть раз и навсегда. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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