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К чему приводит война с русским языком: Политолог объяснил на примере Украины

15 мая 2021, 01:35  •  17 • Политика
Борьба Киева с русским языком привела Украину к гражданской войне, считает политолог Дмитрий Захаров. "Если в каком-либо государстве начинают унижать и уничтожать дружественные языки, это приводит к гражданским войнам, как это происходит сейчас в Донбассе", - отмечает эксперт.
Из-за "борьбы" Киева с русским языком на Украине уже семь лет идёт гражданская война. Об этом заявил политолог Дмитрий Захаров, комментируя ситуацию, сложившуюся с изучением русского языка в странах СНГ.
Он отметил, что со времён распада СССР всё чаще в бывших советских республиках наблюдаются попытки искоренить русский язык. По мнению эксперта, это делается не только из идеологических соображений, но и для того, чтобы приезжающие в Россию мигранты не могли общаться с другими людьми.
На всех языках есть межнациональный диалог, но, когда страна забывает язык партнёра, разрываются дипломатические связи и межгосударственное общение,
- цитирует Nation News слова Дмитрия Захарова.
Ярким примером этого политолог называет ситуацию на Украине, где борьба с русским языком идёт наиболее яростно. По мнению эксперта, именно попытка Киева национализировать и насильно лишить граждан исторических корней привела к гражданской войне на востоке страны.
Если в каком-либо государстве начинают унижать и уничтожать дружественные языки, это приводит к разрыву дипломатических связей, исторических корней, гражданским войнам, как это происходит сейчас в Донбассе,
- подчеркнул Дмитрий Захаров.

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