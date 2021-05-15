Борьба Киева с русским языком привела Украину к гражданской войне, считает политолог Дмитрий Захаров. "Если в каком-либо государстве начинают унижать и уничтожать дружественные языки, это приводит к гражданским войнам, как это происходит сейчас в Донбассе", - отмечает эксперт.

Из-за "борьбы" Киева с русским языком на Украине уже семь лет идёт гражданская война. Об этом заявил политолог Дмитрий Захаров, комментируя ситуацию, сложившуюся с изучением русского языка в странах СНГ.

Он отметил, что со времён распада СССР всё чаще в бывших советских республиках наблюдаются попытки искоренить русский язык. По мнению эксперта, это делается не только из идеологических соображений, но и для того, чтобы приезжающие в Россию мигранты не могли общаться с другими людьми.

На всех языках есть межнациональный диалог, но, когда страна забывает язык партнёра, разрываются дипломатические связи и межгосударственное общение,

- цитирует Nation News слова Дмитрия Захарова.

Ярким примером этого политолог называет ситуацию на Украине, где борьба с русским языком идёт наиболее яростно. По мнению эксперта, именно попытка Киева национализировать и насильно лишить граждан исторических корней привела к гражданской войне на востоке страны.

Если в каком-либо государстве начинают унижать и уничтожать дружественные языки, это приводит к разрыву дипломатических связей, исторических корней, гражданским войнам, как это происходит сейчас в Донбассе,

- подчеркнул Дмитрий Захаров.