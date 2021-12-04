|
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
04 декабря 2021, 01:05 • 42 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Лукашенко сделал Белоруссию врагом Киева, пожелав посетить Крым. Политолог считает, что дальше только война.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжёг все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию врагом, объявив о планах посетить Крым, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Наихудший сценарий развития дальнейших событий представил политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, отношения Киева и Минска после слов Лукашенко останутся на том же уровне, что и были до них. Причина кроется в том, что отношения Украины и Белоруссии уже давно находятся на очень низком уровне.
- пояснил эксперт.
Политолог указал: Лукашенко открыто обвиняет власти Украины, что они пытаются развязать войну против Белоруссии. На этом фоне заявление о посещении Крыма мало что изменит. Оба государства и так уже находятся в одном шаге от войны.
- отметил Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2021, 01:15
|
30 ноября 2021, 02:35
|
30 ноября 2021, 00:15
|
02 декабря 2021, 08:50
|
29 ноября 2021, 01:30
|
03 декабря 2021, 09:55
|
01 декабря 2021, 20:00