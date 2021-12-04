К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Лукашенко сделал Белоруссию врагом Киева, пожелав посетить Крым. Политолог считает, что дальше только война.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжёг все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию врагом, объявив о планах посетить Крым, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Наихудший сценарий развития дальнейших событий представил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, отношения Киева и Минска после слов Лукашенко останутся на том же уровне, что и были до них. Причина кроется в том, что отношения Украины и Белоруссии уже давно находятся на очень низком уровне.

Они отвратительные уже на протяжении полугода, им дальше некуда меняться,

- пояснил эксперт.

Политолог указал: Лукашенко открыто обвиняет власти Украины, что они пытаются развязать войну против Белоруссии. На этом фоне заявление о посещении Крыма мало что изменит. Оба государства и так уже находятся в одном шаге от войны.

Да, отношения будут ухудшаться, это просто констатация факта, они будут плохими и дальше. Не знаю, можно ли их ещё ухудшить. Ну, войну начать, всё,

- отметил Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.