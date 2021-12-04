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К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий

04 декабря 2021, 01:05  •  42 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Лукашенко сделал Белоруссию врагом Киева, пожелав посетить Крым. Политолог считает, что дальше только война.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжёг все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию врагом, объявив о планах посетить Крым, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Наихудший сценарий развития дальнейших событий представил политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, отношения Киева и Минска после слов Лукашенко останутся на том же уровне, что и были до них. Причина кроется в том, что отношения Украины и Белоруссии уже давно находятся на очень низком уровне.
Они отвратительные уже на протяжении полугода, им дальше некуда меняться,
- пояснил эксперт.
Политолог указал: Лукашенко открыто обвиняет власти Украины, что они пытаются развязать войну против Белоруссии. На этом фоне заявление о посещении Крыма мало что изменит. Оба государства и так уже находятся в одном шаге от войны.
Да, отношения будут ухудшаться, это просто констатация факта, они будут плохими и дальше. Не знаю, можно ли их ещё ухудшить. Ну, войну начать, всё,
- отметил Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.

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