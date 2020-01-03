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К чему приведёт отправка войск Турции в Ливию: Политолог Камран Гасанов описал два сценария
03 января 2020, 14:39 • 112 • Политика
Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию. Политолог Камран Гасанов провёл параллели с операцией России в Сирии и назвал два вероятных сценария развития дальнейших событий.
Турецкий парламент одобрил мандат на отправку военной помощи в Ливию после просьбы так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое установили в стране ООН и ЕС. Возможные последствия этого решения перечислил политолог и журналист Камран Гасанов.
Он отмечает, что ситуация с возможной военной операцией Турции в Ливии очень похожа на ту, в которой проводилась военная операция России в Сирии. Во-первых, ПНС, которому собирается помогать Анкара, контролирует лишь столицу страны, тогда как вся остальная территория находится под контролем Ливийской национальной армии, которая поддерживает парламент Ливии. Во-вторых, Турции, так же как и России, придётся воевать "со всем миром". За ПНС стоит только Катар, за Асадом в 2015-м стоял один Иран.
Эксперт добавляет, что у Турции в Ливии потенциально есть одно крупное преимущество, которого не было у России в Сирии. Турецкая армия может вести боевые действия без страха наткнуться на другие официальные иностранные силы. Россия же в Сирии рисковала войной с США, Британией, Францией и Турцией, напоминает Камран Гасанов.
Политолог сейчас видит два сценария возможного развития событий в Ливии. Согласно первому, ПНС, получив военную поддержку Турции, пойдёт в наступление на Ливийскую национальную армию (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Это может привести к прямым столкновениям ЛНА с вооружёнными силами Турции. Второй сценарий - заморозка гражданской войны.
Напомним, что в настоящий момент в Ливии царит двоевластие. Большая часть страны находится под контролем избранного парламента, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия. С другой стороны, есть установленное при активной поддержке ООН и ЕС так называемое Правительство национального согласия, которое контролирует столицу страны. Его главным образом и поддерживает Турция.
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