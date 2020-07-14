К чему приведёт новая деноминация в России: эксперты спорят, Набиуллина опровергает

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что "никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали". Заявление она сделала по следам публикации серии экспертных мнений на тему. Первым высказался аналитик Александр Разуваев. Он же дал новый комментарий после опровержения Эльвиры Набиуллиной.

"Последнее слово будет за Банком России и политическим руководством страны, - заявил аналитик в беседе с "МК". - Однако если сценарий деноминации будет реализован, то до официального объявления решение будет держаться в тайне".

К чему приведёт деноминация, если решение всё же будет принято? Ранее вместе с экспертами об этом говорил ведущий программы "Сухой остаток" Юрий Пронько. Он напомнил, что Центробанк заявил о рекордном спросе на наличные в России. На 1 июня общий объём денежной массы составлял 11,2 триллиона рублей. Пронько назвал кэш в условиях кризиса востребованным опционом, но отметил, что это не слишком устраивает государство. Предпринимаются определённые меры. Так, Госдума приняла закон о контроле над всеми операциями с наличными суммами больше 600 тысяч рублей. Банки стали передавать больше сведений в Росфинмониторинг. И всё это происходит на фоне продолжающейся с начала года перманентной девальвации рубля.

"То есть, с одной стороны, государство "закручивает гайки" в части обращения наличных средств, а с другой - их постоянно девальвирует. Абсолютное большинство экспертов в открытую заявляют о неизбежности дальнейшего падения российской национальной валюты", - отметил Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Итак, мы можем столкнуться с девальвацией. А дальше - деноминация. Собственно, именно такое развитие событие и защищал Разуваев. С другой стороны, генеральный директор New Riga Finance Club Василий Коновалов полагает, что деноминация не решит проблему роста наличных денег у жителей России. Всё дело в нестабильной экономической обстановке после пандемии, снижении депозитных ставок в банках, реализации отложенного спроса на услуги и товары после снятия ограничений. Сейчас деноминация только навредит, а потому следует взять пример с развитых стран, планомерно ограничивающих наличное обращение валюты в экономике.

До комментария Эльвиры Набиуллиной вопрос деноминации оставался открытым, поскольку от ЦБ попросту не последовало никакой реакции. В то же время теперь защитники версии деноминации ссылаются на открытое окно возможностей. Противники же настаивают, что новая деноминация принесёт панику, но эффективной не станет.