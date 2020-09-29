К чему приведет желание ОАЭ и Бахрейна наладить отношения с Израилем

Для стран, имеющих существенные разногласия, вполне нормально поддерживать дипломатические, торговые и коммерческие отношения. Но бывают и обстоятельства, когда такие отношения оказываются невозможными. Примером такого положения дел является изоляция Северной Кореи, также политика Израиля в отношении Ирана, Саудовской Аравии в отношении Катара и большей части арабского мира в отношении Израиля.

Сюжет: Войны XXI века

Учитывая важность диалога между странами, всегда возникает вопрос, когда продолжить или прекратить нормальные отношения с «плохим» субъектом. Исторически сложилось так, что правительства разорвали связи со странами, которые неоднократно нарушали международные нормы, совершали геноцид и другие злодеяния или чье поведение иным образом заслуживает наказания. Очевидные примеры включают нацистскую Германию, Советский Союз, когда он пытался разместить ядерное оружие на Кубе, и Иран, страну, лидеры которой регулярно призывают к уничтожению Израиля.

Но если нарушение международных норм, пропаганда расистской риторики и жестокое обращение с людьми являются основанием для отказа в нормальных отношениях, разве арабские страны и страны с мусульманским большинством не оправдывают своего исторического подхода к Израилю? В то время как Израиль действует демократично по отношению к своим еврейским гражданам, его политика в отношении нееврейских граждан и его многолетняя оккупация и колонизация палестинских территорий были отмечены Организацией Объединенных Наций как нарушение международного права.

Тем не менее давняя политика арабских стран и стран с мусульманским большинством в отношении Израиля всегда подвергалась изменениям при соблюдении определенных условий. Арабская мирная инициатива, инициированная Саудовской Аравией, которая была единогласно принята в 2002 году, а затем утверждена Организацией исламского сотрудничества, предлагает дипломатические переговоры в обмен на уход Израиля с территорий, захваченных им в 1967 году.

Здесь Израиль просто просят соблюдать нормы международного права. Как разъяснил Совет Безопасности ООН в резолюции 242 (1967 г.), существует глобальный консенсус относительно «недопустимости приобретения земли войной», и поэтому Израиль обязан уйти с оккупированных территорий, а затем решить проблему палестинских беженцев.

Даже в этом щекотливом вопросе арабские страны и страны с большинством мусульманского населения оказались чрезвычайно откровенны, согласившись с тем, что «достижение справедливого решения проблемы палестинских беженцев [будет] согласовано в соответствии с резолюцией 194 Генеральной Ассамблеи ООН». Другими словами, Лига арабских государств зашла так далеко, что предоставила Израилю право вето на то, как это неотъемлемое право будет реализовано в рамках предлагаемого урегулирования.

Еще до того как арабская мирная инициатива была представлена, обозреватель New York Times Томас Фридман выразил свое недоверие, что арабы разработают такое умеренное предложение. В интервью президенту Саудовской Аравии Абдулле бен Абдул Азизу аль-Сауду Фридман изложил свой собственный план достижения мира, и наследный принц пошутил, что идеи оказались настолько похожи, что Фридман, должно быть, взломал его стол и украл его заранее подготовленные замечания.

В конце концов, несмотря на то, что структура приведена в соответствие с международным правом и была достаточно умеренной, чтобы ее могла серьезно рассмотреть любая основная израильская партия, Израиль не только отклонил план, но и усугубил ситуацию. Под надзором израильской армии было активизировано строительство незаконных еврейских поселений, и еще больше палестинских домов снесено бульдозерами, чтобы освободить место для них. И с тех пор правое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху начало поддерживать прямую кражу - путем аннексии - еще большей палестинской территории.

При таком воинственном руководстве в Израиле многие в регионе и за его пределами были удивлены решением Объединенных Арабских Эмиратов наладить отношения с Израилем. С населением всего 1,4 миллиона граждан ОАЭ нарушают глобальный консенсус, которого придерживаются 423 миллиона арабов и 1,8 миллиарда мусульман. Через месяц после решения ОАЭ Бахрейн с населением всего 1,6 миллиона человек объявил, что последует их примеру.

Лидеры ОАЭ утверждают, что взаимодействие с Израилем повысит шансы на достижение мирного урегулирования и прекращение оккупации, отмечая, что Израиль уже согласился приостановить свою запланированную одностороннюю аннексию. Но коллективный опыт палестинцев и арабов, заключивших мир с Израилем в прошлом, показывает, что этот аргумент является пустым. Во всяком случае увертюра ОАЭ позволит Израилю ужесточить свою позицию.

В конце концов Нетаньяху (которому предъявлены обвинения в коррупции и, таким образом, отчаянно нуждается в политическом прикрытии) не потребовалось много времени заявить, что «аннексия все еще не решена». Он отметил - оливковая ветвь ОАЭ доказывает, что Израилю не нужно отказываться от земли ради мира, как однажды предложил бывший президент США Джордж Буш. Нетаньяху подтвердил эту позицию, когда Бахрейн поддержал ОАЭ.

Вскоре хвастливые заявления Нетаньяху полностью разрушили обоснование своего решения ОАЭ. Возможно, чтобы выразить недовольство, наследный принц Эмиратов Мохаммед бен Заид ан-Нахайян заявил, что не будет присутствовать на поспешно организованной церемонии подписания в Вашингтоне, округ Колумбия, 15 сентября. Но ОАЭ не отказываются от соглашения, а Лига арабских государств не осудила свое решение отказаться от общих принципов и обязательств.

Излишне говорить, что администрация президента США Дональда Трампа и правительство Нетаньяху рады «перевернуть» арабскую страну без каких-либо значительных уступок со стороны Израиля. Безусловно, у Израиля, ОАЭ и Бахрейна нет земельных споров, подобных тем, которые стояли на пути аналогичных соглашений с Египтом и Иорданией в прошлом. Однако эти соглашения являются доказательством того, что нормализация отношений с Израилем не способствует делу мира. Хотя очевидно, что мира и нормализации невозможно добиться без преданных своему делу лидеров, этот процесс также требует поддержки вовлеченных людей.

Со своей стороны арабы и палестинцы стремятся к нормальным отношениям с Израилем, но только после окончания оккупации. Когда одна из сторон является военной державой с еще более могущественными друзьями, мир должен быть достигнут путем справедливого урегулирования, а не односторонних действий. Страну, которая последовательно нарушает права человека и международные договоры, нельзя вознаграждать нормальными отношениями даже с крошечными странами Персидского залива.