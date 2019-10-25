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К чему приведет договоренность Путина и Эрдогана о прекращении военной операции Турции в Сирии

25 октября 2019, 00:09  •  57 • В России

В ночь на среду Алеппо не спал. Колонны машин, врубив музыку на полную катались по городу с флагами, празднуя договор в Сочи между Путиным и Эрдоганом, возвращающий Сирии почти 30% территорий и прекращает бои на северо-востоке страны.

А утром в среду колонна военной полиции РФ выдвинулась в сторону границы Сирии с Турцией для патрулирования. Российские бронеавтомобили «Тигры» и «Тайфуны» медленно проехала через город Кобани. Высыпавшие на улицу школьники сначала с недоверием смотрели на это, но потом их осенило: «Рус! Рус!» «Друзья! Друзья!» кричали они.

Первая колонна российской военной полиции патрулирует вдоль сирийско-турецкой границы.Александр КОЦ

- Теперь Турция будет на юге граничить с Россией, - пошутил мой знакомый сирийский журналист.Так о чем на самом деле договорились Путин и Эрдоган? И к чему это приведет? Самый честный взгляд на это, пожалуй будет из самой Сирии. Попробую ответить на самые простые вопросы, набирая ответы прямо в колонне российской военной полиции:

Представитель командования российской группировки Игорь СерицкийФото: Александр КОЦ

1. О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ В СОЧИ?

Фактически под контролем Турции остается участок Сирии в 120 километров вдоль границы и 30 километров вглубь. Очевидно, в ближайшее время Эрдоган выведет свои войска из этой зоны, оставив там подконтрольные Анкаре местные вооруженные группы. Плюс на протяжении всей границы будет 10-километровая зона безопасности, над которой не будет контроля Анкары. Но патрулирование тут будут нести совместно - турки и россияне. Собственно, эта опция позволила Эрдогану сохранить лицо. Но главное - остановить военную операцию. Это, конечно, не желаемая им зона в 480 километров длиной и 30 шириной, но и не поражение.

Стороны подписали меморандум, фактически завершающий военную операцию Анкары в арабской республикеФото: REUTERS

2. ЧТО ПОЛУЧИЛ ЭРДОГАН?

На занятых территориях Эрдоган наверняка постарается решить вопрос с беженцами из Сирии, наводнившими Турцию. По самым скромным прикидкам, их около 3 миллионов. Однако, не факт, что большинство беженцев захочет вернуться. Кто-то уже обжился в Турции, не хочет отказываться от пособий и других «привилегий». Впрочем, у Анкары всегда есть рычаги влияния на таких "прижившихся" - можно просто не продлить им статус беженца.

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Колонна из «Тигров» и «Тайфунов» медленно проехала через Кобани, сопровождаемая кавалькадой мотоциклистовФото: Александр КОЦ

3. ВЫИГРАЛА ЛИ СИРИЯ?

Во-первых, контроль над территориями, которые уже казались утраченными навсегда. Потому что мало кто верил, что США, застолбив свои зоны влияния в Сирии, откажутся от них. Даже еще месяц назад мысль о выходе сил Асада на северо-восточные границы Сирии казался фантастикой. Сегодня же можно говорить, что Асад благодаря российской дипломатии сшивает трещавшую по швам страну.

Во-вторых, Дамаск возвращает лояльное арабское население севера Сирии, которым последние годы управляло курдское меньшинство.

Генерал-лейтенант Игорь Серицкий, представитель командования российской группировки.Александр КОЦ

В-третьих, при грамотной политике мира, получает мощные боевые формирования курдов, которые могут стать союзниками.

Остается неясной судьба нефтяных полей Заевфратья. Турция до них не дошла, поэтому в сочинском меморандуме о нефти ни слова. Между тем, в Вашингтоне уже высказывают идеи оставить небольшой контингент военных США в районе нефтяных месторождений - «для помощи курдам». Но Дамаск считает, что и сам справится с этой задачей.

4. КАКОВА СУДЬБА КУРДОВ?

На самом деле, по сравнению с сирийской армией, курдские формирования выглядят даже более собранно. И ведь во время операции против ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в РФ) они действительно зарекомендовали себя бесстрашными воинами. Этого качества у них не отнять.

Но они выбрали не того союзника - США. И вместо того, чтобы помогать своей стране в общей борьбе с терроризмом и хаосом, решили обособиться. Сегодня, благодаря России, курды не получат этногеноцид, который Турция им непременно бы устроила. Какими бы личными качествами ни обладали курдские бойцы, противопоставить регулярной турецкой армии с авиацией им было бы нечего.

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Россияне будут патрулировать приграничные районыФото: Александр КОЦ

5. А ЧТО ПРИОБРЕЛА МОСКВА?

Россия смещает центр принятия решений на Ближнем Востоке в свою сторону, решая тяжелейшую военно-политическую головоломку без применения силы. И таким образом переигрывая вчистую США, привыкших «решать вопросы» «гуманитарными бомбардировками», подкупом и обещаниями, которые можно не сдерживать. Вместе с миром и сирийскими территориями Москва возвращает себе статус лидера в важном регионе. А это имиджевые вещи, которые не оцениваются в долларовом эквиваленте.

Генерал-лейтенант Игорь Серицкий, представитель командования российской группировки.Александр КОЦ

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Россия зашла на бывшую базу США

«Это величайшее предательство в истории! Мы никогда этого не забудем и не простим!» Американские колонны, уходящие из Сирии в сторону Ирака щедро осыпают проклятиями, ругательствами камнями и протухшими помидорами. Жители курдских территорий на северо-востоке страны, когда-то встречавшие «звездно-полосатых» цветами как освободителей, не стесняются в выражениях. И обвиняют США в грядущем геноциде. (подробности)

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