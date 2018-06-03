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К чему будет готовиться новая 30-тысячная группировка НАТО в Германии?

03 июня 2018, 14:54  •  117 • Война
Процедуры пересечения натовцами национальных границ в Европе упрощаются
По инициативе США в Германии появится 30-тысячная резервная группировка НАТО в дополнение к уже существующим силам быстрого реагирования Североатлантического альянса (NATO Response Force) численностью 20 тыс. человек. Группировка будет оснащена самолётами и кораблями; предполагается, что «в случае необходимости» она должна быть мобилизована в течение 30 дней.
«Мы не создаём никаких новых наступательных подразделений. Наша задача – повысить готовность национальных вооружённых сил стран НАТО и способность перебрасывать их как внутри Европы, так и через Атлантику», – заверил журналистов один из военных чинов альянса. Неназванный представитель дипломатического корпуса НАТО высказался более откровенно: «Мы должны быть быстрее и должны быть способны быстро перемещать большое количество солдат и техники, чтобы отпугнуть противника и продемонстрировать нашу готовность к обороне».
В ближайшее время представители стран-членов альянса обсудят вопрос упрощения административно-юридических процедур при пересечении национальных границ военными подразделениями и техникой НАТО. Важным новшеством будет разработка плана быстрой передислокации военнослужащих США и Канады через океан в Европу.
Накачивая Европу оружием и солдатами, далёкая заокеанская держава готовит своим европейским плацдармам (в частности, Германии) незавидную участь в случае военного конфликта в Старом Свете.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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