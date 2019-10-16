К бойцам Росгвардии применят детектор лжи

Депутаты Госдумы России от "Единой России" Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли на рассмотрение законопроект, который обяжет служащих Росгвардии проходить проверку на полиграфе. Детектор лжи сегодня обязателен при трудоустройстве во все силовые структуры, и в частности в полицию.

"Проверки с использованием полиграфа, позволят более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию. Это важно и для профилактики коррупционных правонарушений, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава", — отметил Александр Хинштейн.

Действительно, зная о том, что придется проходить полиграф, имевшие проблемы с законом кандидаты скорее откажутся от идеи служить в Росгвардии. Очевидно, что в боевые подразделения не попадут мужчины, которые имеют склонность к коррупции, хищению оружия и экстремизму. Проверять будут не только будущих, но и действующих бойцов.

- И даже отказ от прохождения такой проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения, - отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Кстати, депутаты приняли участие в разработке указанного законопроекта по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова.