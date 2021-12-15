К берегам Китая приближается немецкий фрегат: Берлин назвал пункт назначения

Военный корабль ВМС Германии впервые за 20 лет подойдёт к берегам Китая.

В акваторию Южно-Китайского моря впервые с 2002 года вошёл военный фрегат ВМС ФРГ Bayern.

В Южно-Китайском море проходят до 40% торговых потоков в Европу объёмом в триллионы долларов. Также страны Юго-Восточной Азии имеют притязания на острова архипелага Спратли (китайское название - Наньша), которые Китай считает своими.

В Минобороны Германии пояснили, что военный корабль совершает переход через Южно-Китайское море в Сингапур. В Берлине заверили, что боевой корабль пройдёт по обычным торговым путям. СМИ отмечают, что корабль не будет проходить Тайваньский пролив.

В западной части Тихого океана для сдерживания Китая наращивают своё влияние Великобритания, США, Франция, Япония, Австралия, Новая Зеландия, передаёт Интерфакс.