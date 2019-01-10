К балтийским берегам России направляется ракетный эсминец ВМС США

Ракетный эсминец ВМС США Gravely вошёл в акваторию Балтийского моря. Об этом пишет агентство Sputnik по сведениям мониторинговых ресурсов.

Утром корабль вошёл в Балтийское море, миновав Датские проливы. До этого ВМС США обнародовали фото эсминца, пересекающего Северное море.

USS Gravely - флагман Первой постоянной группы ВМС НАТО. Он способен нести на своём борту до 56 крылатых ракет "Томагавк".

До этого, в понедельник, большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошёл в Чёрное море. Как сказали в российском Минобороны, действия корабля проходят под контролем сторожевика "Пытливый". По убеждению бывшего командующего Черноморского флота адмирала Владимира Комоедо, США направили Fort McHenry в Чёрное море, чтобы продемонстрировать силу, однако корабль не представляет какую-либо угрозу России.

При этом, как ранее сообщили в Минобороны РФ, сторожевой корабль Черноморского флота следит за действиями корабля ВМС США Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море 6 января. "Взят на контроль", - отмечают в оборонном ведомстве.

Кроме того, ракетчики Черноморского флота провели в Крыму учения с использованием береговых комплексов "Бал". Ими были отработаны навыки обнаружения и поражения надводных целей.

Напомним, что в июне 2016 года этот эсминец в Средиземном море опасно сблизился с российским сторожевиком " Ярослав Мудрый".