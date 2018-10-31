К Алеппо подвозят хлор для провокаций - Минобороны

Минобороны России предупредило, что в несколько сирийских городов подвезены емкости с хлором, которые будут использоваться боевиками для провокаций с использованием химического оружия.

Минобороны России засекло передвижение емкостей с хлором, которые будут использованы для провокаций в Сирии. По данным оборонного ведомства, речь идет о 20 емкостях, которые будут использованы в провинции Алеппо.

Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. По данным российских военнослужащих, в провинции Алеппо готовится провокация. Для этого в несколько населенных пунктов было завезено 20 емкостей с хлором. Их поставка осуществлена еще 27 октября.

Боевики доставили соответствующие емкости, а «Белые каски» уже снимают постановочные видео с «пострадавшими». Эти видео станут очередными доказательствами «применения» силами Башара Асада химического оружия.

«Российский Центр примирения враждующих сторон располагает информацией о том, что 27 октября террористы «Исламской партии Туркестана» перебросили из Маарэт эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая для проведения провокаций. Их разгрузка осуществлена в населенных пунктах Кафр-Нэбель и Эль-Хуаш», - сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.