К 80-летию Польского похода РККА

Возвращением в свой состав западных земель современные Украина и Беларусь обязаны Красной армии

Освободительный поход РККА в Польшу в сентябре 1939 г., начавшийся 17 сентября и длившийся всего 12 дней, давно преподносится польскому обществу – и не только ему – как доказательство преднамеренного сговора сталинского Советского Союза и гитлеровской Германии о разделе Восточной Европы на сферы влияния, скреплённого в августе 1939 г. подписанием пакта Молотова – Риббентропа.

Ежегодно 17 сентября газетные полосы, телевидение, радиоэфир, Интернет наполняются в Польше пропагандистским треском о вероломном нападении Советского Союза на эту страну.

А как всё было на самом деле?

Предвоенная Польша упорно вынашивала экспансионистские, захватнические планы в отношении Советского Союза и отделившихся от Российской империи после революции 1917 года Литвы, Латвии и Эстонии. Польский экспансионизм подпитывало отсутствие у Польши чётко очерченных границ после удачной для неё войны с Советской Россией в 1920 году. По итогам той войны в состав Польши были включены Западная Украина и Западная Белоруссия, вопреки Версальскому договору 1919 года, определившему границы возрождённого польского государства на 150-200 километров западнее.

Польше оставалось только выбрать, на какую из влиятельных европейских держав опереться при реализации своих планов. На тот момент у Варшавы было три основных внешнеполитических союзника – Великобритания, Франция и Германия. С последней Польша подписала в 1934 году договор о ненападении (пакт Пилсудского – Гитлера). Пакт отдельно оговаривал нейтралитет Польши в случае нападения на Германию третьей стороны (подразумевались Великобритания и Франция). В 1934 году у власти в Германии уже стоял Гитлер. Так что Польша Пилсудского сама сделала свой выбор, отказавшись от оборонного союза с англичанами и французами и выбрав гитлеровскую Германию. В 1937 году маршал Польши Рыдз-Смиглы пообещал немцам, что в случае нападения Германии на СССР Польша не встанет на советскую сторону.

После совместного с нацистами раздела Чехословакии в 1938 году Польша сблизилась с Германией настолько, что Риббентроп заявил польскому послу Юзефу Липскому: «…в случае советско-польского конфликта правительство Германии займёт по отношению к Польше более чем доброжелательную позицию».

Восточное направление стало накануне войны приоритетом для Второго отдела Генерального штаба Войска Польского, занимавшегося разведкой, контрразведкой и диверсиями. Созданное в его недрах отделение «Восток» курировало до сорока пяти разведывательный ячеек, работавших против СССР. Были налажены рабочие контакты со спецслужбами франкистской Испании, фашистской Италии и милитаристской Японии. И это в то время, когда итальянцы зверствовали в Эфиопии, японцы – в Китае и Корее, а в Испании – диктатор и союзник фюрера генерал Франко.

Польша готовилась к большой войне. Контроль над Западной Белоруссией был стратегически важен, поскольку обеспечивал общую границу со «Срединной Литвой» – марионеточным пропольским государством, созданным на части литовской территории, захваченной в 1920 г. отрядом генерала Люциана Желиговского. «Срединная Литва», нависая над Восточной Пруссией, укрепляла позиции Польши на Балтике как одном из полюсов геополитического помоста Балтика – Чёрное море (Польша «от моря до моря»). В 1938 г. Варшава угрожала Литве вводом войск, если та в своём законодательстве не закрепит факт утраты ею «Срединной Литвы», которая к тому времени уже 16 лет находилась в составе Польши.

Контроль над Западной Украиной позволял Польше иметь общую границу с Румынией. Румынию связывали с Польшей, как и с нацистской Германией, союзнические отношения и общий интерес – ослабить позиции СССР на Чёрном море.

На Западную Украину и в Западную Белоруссию хлынули польские осадники из числа так называемых повяков – членов Польской военной организации Пилсудского (POW). Осадники, будучи пришлым элементом, получали земельные наделы за участие в советско-польской войне. Всего прибыло 40 тыс. человек, как правило, ветеранов боевых действий и сотрудников силовых ведомств с семьями. Их руками Пилсудский хотел полонизировать и окатоличить местное украинское и белорусское население.

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. смешало все карты польским политикам. Уже через несколько дней после нападения Берлин предложил Москве ввести войска в Польшу. Москва отказалась, потому что Польша ещё сражалась. Лишь 17 сентября, после бегства днём ранее польского правительства во главе с Рыдз-Смиглы за границу, послу Польши в СССР Вацлаву Гжибовскому была вручена официальная нота с уведомлением о грядущем вводе частей РККА в восточную Польшу в условиях концентрации на польской территории германских войск, банкротства польской государственности и неопределённого будущего границы Советского Союза с Польшей, уже утратившей свой суверенитет.

Введённые в Польшу части РККА остановились практически сразу за Брестом и Львовом, не заняв ни пяди собственно польских земель. Тем самым была увеличена глубина коридора, отделявшего Германию от стратегически важных центров Советского Союза. А накануне войны, чтобы удержать вермахт подальше от Ленинграда, Москва добилась от Берлина обещания не занимать Прибалтику. Это те самые пресловутые «сферы влияния», разграничение которых приписывают пакту Молотова – Риббентропа.

Тезис об ударе «советских оккупантов» в спину сражающейся с нацизмом Польше извращает историю, ставит её с ног на голову, но он слишком удобен для идеологических нападок на Россию, чтобы поляки от него отказались. Даже тот факт, что сообщение о завершении вывода группы советских войск из Польши в 1993 году поступило президенту Леху Валенсе от представителя командования войск РФ в Польше генерала Леонида Ковалёва 17 сентября, наделяется символическим и промыслительным значением. Правда о воссоединении Западной Украины и Западной Белоруссии с Украинской ССР и Белорусской ССР польским политикам не нужна.

В Белоруссии и на Украине на события сентября 1939 г. смотрят сегодня по-разному. Для первой, где подавляющее большинство населения не желает разрыва отношений с Россией, Польский поход РККА по-прежнему является освободительным. Для второй, застрявшей на орбите влияния Запада, речь идёт о смене польской оккупации на советскую. Хотя где это видано, чтобы оккупанты (русские) проливали кровь за приращение территории оккупируемых (украинцев и белорусов)?