К 75-летию Победы - 75 тысяч рублей: Путин подготовил подарок ветеранам ВОВ

Единовременная выплата ветеранам к 75-летию Победы составит 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

Заявление прозвучало в субботу, 18 января, во время визита главы государства в Музей блокады и обороны Ленинграда по случаю 77-летия со Дня прорыва блокады. Также президент России принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых этой дате.

Путин отметил, что обычно выплата ветеранам к празднику Победы составляла порядка 10 тысяч рублей, а труженикам тыла - по 5 тысяч. Однако в этом году исполняется круглая дата - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи принято решение оказать ветеранам материальную помощь, связанную с этой цифрой.

"75 тысяч для ветеранов и 50 тысяч для тружеников тыла", - пообещал Путин.

Напомним, что 18 января исполняется 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня. За это время от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.