Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чижевский: человек, связавший Вселенную воедино (Д. Перетолчин, Е. Звонова)
Незалежная Латвия: Советское наследие уже почти ВСЁ (Руслан Осташко)
Тирасполь пригрозил закрыть свою границу для молдавских автомобилей
Вспомнить всех: Путин рассказал, как РФ будет бороться с искажением истории
Главная / Политика

К 75-летию Победы - 75 тысяч рублей: Путин подготовил подарок ветеранам ВОВ

19 января 2020, 04:24  •  52 • Политика
Президент России Владимир Путин пообещал ветеранам к 75-летию Победы единовременную выплату 75 тысяч рублей, а труженикам тыла - 50 тысяч рублей.
Единовременная выплата ветеранам к 75-летию Победы составит 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей. Об этом объявил президент России Владимир Путин.
Заявление прозвучало в субботу, 18 января, во время визита главы государства в Музей блокады и обороны Ленинграда по случаю 77-летия со Дня прорыва блокады. Также президент России принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых этой дате.
Путин отметил, что обычно выплата ветеранам к празднику Победы составляла порядка 10 тысяч рублей, а труженикам тыла - по 5 тысяч. Однако в этом году исполняется круглая дата - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи принято решение оказать ветеранам материальную помощь, связанную с этой цифрой.
"75 тысяч для ветеранов и 50 тысяч для тружеников тыла", - пообещал Путин.
Напомним, что 18 января исполняется 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня. За это время от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
18 января 2020, 21:54
Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России
18 января 2020, 15:24
Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России
18 января 2020, 13:24
МИД РФ: Киев новым законом об образовании продолжает политику насильственной украинизации
19 января 2020, 02:24
В Минобороны сообщили об атаках боевиков на сирийскую армию в Идлибе
18 января 2020, 15:24
"Кадырова на МВД, Макаренко - на культуру": В Сети делают ставки на новый состав правительства России
18 января 2020, 08:54
"Это неправда": В минспорте развеяли слухи о своей ликвидации
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2020, 01:09
«Путин - новый Романов и русский Си Цзиньпин, приклеившийся к трону» (Обзор ИноСми)
19 января 2020, 02:24
В Минобороны сообщили об атаках боевиков на сирийскую армию в Идлибе
19 января 2020, 01:09
Миллиардер в метро: Кандидат в президенты США Блумберг неудачно показал близость к на...
19 января 2020, 00:54
«Вооружённые силы не планируют покидать страну»: почему США отказываются выводить сво...
19 января 2020, 04:24
Польша покусилась на предметы искусства в России: Варшава заявила права на целый ряд ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
17 января 2020, 13:24
Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог
16 января 2020, 01:39
Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить
17 января 2020, 13:24
"Что он чувствовал? Гнев, обиду…": Специалист по лжи разобрал реакцию Медведева на речь Путина
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.