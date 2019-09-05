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К 70-летию Совета экономической взаимопомощи

05 сентября 2019, 02:39  •  55 • Война
Что же принесла народам Центральной и Восточной Европы Советская армия
Чуть ли не каждый день мы становимся свидетелями бессовестной фальсификации истории. Самый свежий пример: Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы. «Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие», – сказано в заявлении МИД Болгарии.
Бывшим болгарским союзникам Гитлера (Болгария воевала на стороне фашистской Германии до 2 сентября 1944 года) есть смысл кое о чём напомнить. Например, о Совете экономической взаимопомощи (СЭВ), с момента образования которого исполнилось в этом году 70 лет.
5-8 января 1949 года в Москве состоялось закрытое экономическое совещание представителей Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии, принявшее решение об образовании Совета экономической взаимопомощи. 18 января страны – участницы совещания (кроме Албании) подписали протокол об учреждении Совета. Албания присоединилась к СЭВ месяц спустя, далее членами СЭВ стали: в сентябре 1950 г. – ГДР, в июне 1962 г. – МНР, в июле 1972 г. – Куба. В 1978 г. в состав СЭВ вошёл Вьетнам. В 1961 году Албания перестала участвовать в заседаниях СЭВ. Так что с 1978 по 1991 год, когда СЭВ прекратил существование, в него входили 10 государств. Был и ассоциированный член – Социалистическая Федеративная Республика Югославия (с 1964 года).
Заметим: СЭВ, призванный обеспечивать экономическую интеграцию социалистических стран, был создан раньше, чем первые ростки интеграции появились в Западной Европе.
Приоритетным направлением деятельности СЭВ на первых порах стало развитие взаимной торговли. Позднее появились другие направления: научно-техническое сотрудничество, производственная кооперация, валютно-кредитные отношения, обмен хозяйственным опытом, выработка совместной политики по отношению к не входящим в организацию странам, разработка единых стандартов и норм.
За четыре с лишним десятилетия СЭВ прошёл несколько этапов развития. До 1960 года организация имела статус консультативного органа. Затем СЭВ стал превращаться в полноценную региональную международную экономическую организацию. В октябре 1963 года в рамках СЭВ был учреждён Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) в целях содействия развитию внешней торговли стран-членов и осуществления многосторонних расчётов в наднациональной валюте. С 1 января 1964 года МБЭС начал эмиссию переводного рубля. Введение в обращение переводного рубля не предполагало отказа от национальных денежных единиц (как это произошло с евро, заместившим национальные валюты в большинстве стран ЕС). 1 января 1970 года страны – члены СЭВ учредили Международный инвестиционный банк (МИБ) с целью предоставления долгосрочных и среднесрочных кредитов для реализации крупных международных проектов.
В 1971 году странами – членами СЭВ была принята Комплексная программа социалистической экономической интеграции. Ставилась задача развития высших форм экономической интеграции – производственной кооперации и специализации, научно-технического сотрудничества, координации планов экономического развития, совместной инвестиционной деятельности. В 1972-1974 годах создаются Международная экономическая организация «Интерэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Интертекстильмаш», «Интерхимволокно», «Интератоминструмент». При этом страны-члены СЭВ самостоятельно принимали решения об участии или неучастии в тех или иных проектах и инициативах.
Влияние СЭВ в начале 1970-х гг. постепенно выходит за рамки интеграционной группировки из десяти государств. Начинаются контакты между СЭВ и Европейским экономическим сообществом (ЕЭС). В октябре 1974 года СЭВ получил статус наблюдателя в ООН. К СЭВ проявляют интерес страны, которые не относятся к социалистическому лагерю и порой находятся за многие тысячи километров от СССР и Восточной Европы. СЭВ предлагает им участвовать в своих проектах в статусе наблюдателей. Такой статус имела до 1961 года КНР, в 1956 году его получила КНДР. В 1973 году наблюдателем в СЭВ становится Финляндия. Далее к СЭВ в качестве наблюдателей присоединились: Мексика (1975 г.), Ирак (1975 г.), Ангола (1976 г.), Никарагуа (1984 г.), Мозамбик (1985 г.). В 1986 году наблюдателями СЭВ стали сразу несколько стран: Афганистан, Народно-Демократическая Республика Йемен, Лаос, Эфиопия.
СЭВ был мощным магнитом, притягивавшим к себе государства с самыми разными социально-экономическими системами. Между прочим, в СССР важнейшим принципом экономической политики был курс на выравнивание уровней экономического развития отдельных регионов. Этот принцип Москва перенесла на уровень СЭВ, и в этой интеграционной группировке он претворялся в жизнь.
Можно сравнить экономическое положение стран Восточной Европы в 1938 г. (последний предвоенный год) и в 1970 г. За это время доля стран Восточной Европы в мировом промышленном производстве увеличилась с 6,6 до 8,6 %. А доля Болгарии выросла в шесть раз – с 0,1 до 0,6 %!
Советский Союз был главным донором стран – членов СЭВ. Он предоставлял большие кредиты другим странам, нередко прощал (списывал) долги. Крупнейшим списанием долга было решение по репарационным платежам, которые ГДР должна была выплачивать Москве согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций. К моменту вступления ГДР в СЭВ сумма её непогашенных репарационных обязательств составляла 6,34 млрд. долл. По просьбе ГДР Сталин принял решение сократить их вдвое, а срок погашения растянуть на 15 лет. В 1953 году репарационные платежи окончательно прекратились. Сумма остававшихся на тот момент непогашенных обязательств ГДР составила 2,7 млрд. долл. В 1953 году между СССР и ГДР было заключено соглашение о предоставлении ГДР займа в иностранной валюте на сумму 135 млн. долл. США. Советские кредиты предоставлялись на льготных условиях – под 1-2% годовых. Таких условий не предоставлял даже Всемирный банк.
К середине 1980-х годов общая задолженность стран – членов СЭВ достигла величины 15 млрд. руб. Большая часть этого долга образовалась в результате поставки товаров (нефть, газ, цветные металлы, лес, а также танки, автоматы, другое оружие, самолеты, турбины для атомных станций и т. п.). Контрактные цены на такие товары были намного ниже мировых.
Поставки советских товаров в соседние страны социализма ещё не всё. СССР строил в этих странах предприятия промышленности, энергетики, транспортные объекты и т. п. Взять ту же Болгарию. Практически все болгарские промышленные предприятия и крупные объекты инфраструктуры возведены при содействии Советского Союза – АЭС "Козлодуй", нефтеперерабатывающие заводы в портах Варна и Бургас и другие. И это не считая того, что в 70-80-е годы Болгария покупала в СССР дешёвую нефть, а затем перепродавала её другим странам по мировым ценам. Болгары перепродавали даже советское оружие.
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В 1970-е годы СЭВ превратился в самую влиятельную интеграционную группировку в мире. Экономический потенциал государств – членов СЭВ вырос с 1949 года в несколько раз. В 1975 году на долю стран – членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства (против 18% в 1950 г.). Серьёзный удар как по Советскому Союзу, так и всей интеграционной группировке СЭВ нанесло резкое падение цен на нефть в 1986 году, спровоцированное Соединёнными Штатами при участии Саудовской Аравии. СЭВ вступил в фазу кризиса, которая продолжалась пять лет. 28 июня 1991 года в Будапеште прошла последняя встреча стран – членов СЭВ (46-е заседание сессии Совета). Во встрече участвовали Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, подписавшие протокол о расформировании организации.
А что касается высказываний в Софии по поводу экономических отношений наших стран, то и без цифр можно сказать, что болгарские чиновники лгут. Достаточно сравнить, какой была экономика Болгарии при её членстве в СЭВ и какой она стала сейчас.
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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