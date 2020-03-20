К 35-летию горбачёвской перестройки: чёткий план или полная импровизация властей СССР • 23 • Аналитика

Исполняется 35 лет с тех пор, как к власти в стране и партии пришёл энергичный молодой руководитель Михаил Сергеевич Горбачёв, сразу заявивший о себе как о реформаторе сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя. Тот самый Горбачёв, который сначала поставил курс на "ускорение", а затем на "перестройку".



Уже через полтора месяца после избрания Генсеком ЦК КПСС Горбачёв провёл пленум Центрального комитета, на котором провозгласил курс на ускорение экономического и социального развития СССР. Предшествующий период (не особенно очерчивая его временные рамки) на пленуме охарактеризовали как «застойный».







Историки спорят, был ли у Горбачёва план модернизации страны и её политической системы. Одни утверждают, что был. В качестве довода вспоминают некий план экономических реформ, будто бы разрабатывавшийся в 1983–1984 годах по поручению генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.



Довод крайне сомнительный. В силу того, что он противоречит реальной политике Андропова, заточенной на большевистское принуждение народа к трудовой дисциплине. Кроме того, партийная практика того времени включала в себя обсуждение разрабатываемых планов и программ в первичных организациях и на пленумах вышестоящих комитетов. Ничего этого и близко не было.



Потому согласимся с позицией тех, кто называет реформы Горбачёва импровизацией. Что в них виделось вполне определенно, так это курс на смену партийной элиты. Он реализовывался, как говорится, во все лопатки. В течение полутора лет на 70% был обновлён состав высшего политического руководства (Политбюро ЦК КПСС), на 60% – руководителей республиканских и областных партийных организаций. Правительство страны посекли ещё сильнее. Из 115 членов Совета Министров СССР, назначенных до 1985 года, Горбачёв оставил только 10.



Свои реформы он начал с антиалкогольной компании и быстро разрушил бюджет страны. Дело в том, что продажа алкоголя занимала четверть в доходах торговли, поступающих в казну. Примерно такая же доля приходилась на алкоголь в объёмах стоимости производства пищевой промышленности.



В общей сложности бюджет страны потерял более 40 млрд рублей (из общих сборов в 390 млрд.). Выпавшие доходы ничем заменить не смогли. Зато простые советские люди на сокращение продажи алкоголя ответили увеличением на 18% потребления сахара (на 1,4 млн тонн).



Предполагается, что из него сделали 140-150 млн декалитров самогона. Зато достоверно известно: с 1985 по 1987 годы за самогоноварение задержали 577 тысяч граждан! Одновременно с этим до 1000 тонн (на 32%) выросли продажи спиртосодержащего клея БФ.



Горькие итоги

Как бы то ни было, эти метания Горбачёва и его команды назовут первым этапом «Перестройки». Второй начнётся в январе 1987 года с пленума ЦК КПСС, провозгласившего радикальные перемены в экономических и политических отношениях в стране и её внешней политике.



В экономике стимулировалась индивидуальная трудовая деятельность, создавались кооперативы и совместные с зарубежными компаниями предприятия. Во внутренней политике объявили демократизацию общества, реформирование политических институтов и гласность в СМИ. В международных отношениях доминантной стала доктрина «Нового мЫшления», провозгласившая отказ от классового подхода в дипломатии и улучшение отношений с Западом.



Под этими новыми революционными направлениями государственной политики по-хорошему должна быть база, проработанная в специализированных НИИ того времени. Был в их числе, например, целый институт социально-экономических исследований.



Однако партийное руководство взяло за базу не научное знание, а свою точку зрения. В итоге встряхнуло всю страну. В экономике возник конфликт между регламентированной оплатой труда на государственных предприятиях и свободной – в частном бизнесе. Это вызвало массовое недовольство людей.



В общественных отношениях. Снятие ряда вполне оправданных запретов открыло дорогу для создания националистических и сепаратистских организаций. Из того времени, например, украинская партия «РУХ». Изначально названная как «Народное движение Украины за перестройку» она быстро мимикрировала в радикальную националистическую организацию, из рядов которой вышли потом лидеры всех украинских майданов.







В международной политике. Улучшение отношений с Западом привело к односторонней сдаче геополитических позиций страны. Сейчас некоторые эксперты трактуют эти действия высшего руководства СССР как предательство. Остановимся на более мягкой оценке – «непродуманная политика».



В любом случае, это отражает отсутствие детально проработанного плана действий. Именно такой подход характеризует второй (1987–1989 годы) базовый этап «Перестройки». В это время сформировались условия для дальнейшей деградации и разрушения страны и партии. Не случайно третий этап (1989–1991 годы) историки относят уже к периоду дестабилизации общественной и политической обстановки, прямо приведшей к развалу Советского Союза.



В народе говорят: семь раз отмерь – один отрежь. Импровизация в политике, которую позволил себе Михаил Горбачёв, принесла многим советским людям страдания и беды, обрушила великую страну. Этот горький урок мы должны помнить всегда. Исполняется 35 лет с тех пор, как к власти в стране и партии пришёл энергичный молодой руководитель Михаил Сергеевич Горбачёв, сразу заявивший о себе как о реформаторе сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя. Тот самый Горбачёв, который сначала поставил курс на "ускорение", а затем на "перестройку".Уже через полтора месяца после избрания Генсеком ЦК КПСС Горбачёв провёл пленум Центрального комитета, на котором провозгласил курс на ускорение экономического и социального развития СССР. Предшествующий период (не особенно очерчивая его временные рамки) на пленуме охарактеризовали как «застойный».Историки спорят, был ли у Горбачёва план модернизации страны и её политической системы. Одни утверждают, что был. В качестве довода вспоминают некий план экономических реформ, будто бы разрабатывавшийся в 1983–1984 годах по поручению генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.Довод крайне сомнительный. В силу того, что он противоречит реальной политике Андропова, заточенной на большевистское принуждение народа к трудовой дисциплине. Кроме того, партийная практика того времени включала в себя обсуждение разрабатываемых планов и программ в первичных организациях и на пленумах вышестоящих комитетов. Ничего этого и близко не было.Потому согласимся с позицией тех, кто называет реформы Горбачёва импровизацией. Что в них виделось вполне определенно, так это курс на смену партийной элиты. Он реализовывался, как говорится, во все лопатки. В течение полутора лет на 70% был обновлён состав высшего политического руководства (Политбюро ЦК КПСС), на 60% – руководителей республиканских и областных партийных организаций. Правительство страны посекли ещё сильнее. Из 115 членов Совета Министров СССР, назначенных до 1985 года, Горбачёв оставил только 10.Свои реформы он начал с антиалкогольной компании и быстро разрушил бюджет страны. Дело в том, что продажа алкоголя занимала четверть в доходах торговли, поступающих в казну. Примерно такая же доля приходилась на алкоголь в объёмах стоимости производства пищевой промышленности.В общей сложности бюджет страны потерял более 40 млрд рублей (из общих сборов в 390 млрд.). Выпавшие доходы ничем заменить не смогли. Зато простые советские люди на сокращение продажи алкоголя ответили увеличением на 18% потребления сахара (на 1,4 млн тонн).Предполагается, что из него сделали 140-150 млн декалитров самогона. Зато достоверно известно: с 1985 по 1987 годы за самогоноварение задержали 577 тысяч граждан! Одновременно с этим до 1000 тонн (на 32%) выросли продажи спиртосодержащего клея БФ.Как бы то ни было, эти метания Горбачёва и его команды назовут первым этапом «Перестройки». Второй начнётся в январе 1987 года с пленума ЦК КПСС, провозгласившего радикальные перемены в экономических и политических отношениях в стране и её внешней политике.В экономике стимулировалась индивидуальная трудовая деятельность, создавались кооперативы и совместные с зарубежными компаниями предприятия. Во внутренней политике объявили демократизацию общества, реформирование политических институтов и гласность в СМИ. В международных отношениях доминантной стала доктрина «Нового мЫшления», провозгласившая отказ от классового подхода в дипломатии и улучшение отношений с Западом.Под этими новыми революционными направлениями государственной политики по-хорошему должна быть база, проработанная в специализированных НИИ того времени. Был в их числе, например, целый институт социально-экономических исследований.Однако партийное руководство взяло за базу не научное знание, а свою точку зрения. В итоге встряхнуло всю страну. В экономике возник конфликт между регламентированной оплатой труда на государственных предприятиях и свободной – в частном бизнесе. Это вызвало массовое недовольство людей.В общественных отношениях. Снятие ряда вполне оправданных запретов открыло дорогу для создания националистических и сепаратистских организаций. Из того времени, например, украинская партия «РУХ». Изначально названная как «Народное движение Украины за перестройку» она быстро мимикрировала в радикальную националистическую организацию, из рядов которой вышли потом лидеры всех украинских майданов.В международной политике. Улучшение отношений с Западом привело к односторонней сдаче геополитических позиций страны. Сейчас некоторые эксперты трактуют эти действия высшего руководства СССР как предательство. Остановимся на более мягкой оценке – «непродуманная политика».В любом случае, это отражает отсутствие детально проработанного плана действий. Именно такой подход характеризует второй (1987–1989 годы) базовый этап «Перестройки». В это время сформировались условия для дальнейшей деградации и разрушения страны и партии. Не случайно третий этап (1989–1991 годы) историки относят уже к периоду дестабилизации общественной и политической обстановки, прямо приведшей к развалу Советского Союза.В народе говорят: семь раз отмерь – один отрежь. Импровизация в политике, которую позволил себе Михаил Горбачёв, принесла многим советским людям страдания и беды, обрушила великую страну. Этот горький урок мы должны помнить всегда. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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