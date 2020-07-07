К 30-летию отпадения от СССР Латвия хочет подойти, изжив всё русское

Новые шаги на пути ассимиляции русских в стране-члене ЕС и НАТО

С 29 июня по 1 июля в Латвии проходили учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy. Спрашивать, ради чего тренируется НАТО у самых границ Российской Федерации, бессмысленно – ответят, ради «мира и стабильности». И здесь Риге без побед над «внутренним врагом» не обойтись. Таким врагом латвийского националистического режима уже три десятилетия считаются русские и Россия.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ решил запретить вещание семи каналов группы RT: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Абсурдно звучит официальное объяснение запрета: «Получив информацию, что под фактическим контролем Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями ЕС, находится наиболее влиятельный российский канал RT, Национальный совет по электронным СМИ решил запретить распространение семи программ группы RT в Латвии. Мы призовем другие медиарегуляторы в ЕС сделать то же самое».

В ноябре 2019 года Латвия уже запретила у себя трансляцию девяти российских телеканалов, среди которых были и развлекательные, и аполитичные, такие как дизайнерский канал «Бобёр» или «Дом кино». Кому-то в Риге режет ухо русская речь с экранов ТВ.

Это были телеканалы соседней страны, а теперь Рига намерена полностью изжить собственное телевидение на русском языке (напомним: русский язык является родным для 40% населения Латвии). Глава того же Нацсовета по электронным СМИ Ивар Аболиньш предложил с 1 января 2021 года перевести на латышский все передачи единственного ещё имеющего программы на русском языке (новости, ток-шоу, развлекательная программа) телеканала ЛТВ7. Ранее Рига подобным образом закрыла русскоязычный Первый балтийский телеканал.

Здание Сейма Латвии

Теперь латышские борцы со всем русским запрещают георгиевские ленты. 3 июня этот вопрос обсуждался комиссией латвийского сейма по правам человека и общественным делам. «В этом символе мы видим угрозу демократическому строю и безопасности, – заявил председатель комиссии Артусс Кайминьш. – Запрет георгиевской ленточки ограничит проявления идеологии СССР». Комиссия одобрила инициативу, несмотря на возражения юридического бюро сейма и полиции. Хотя полицейские отметили, что такой запрет нарушает права человека, законодатели в демократической Латвии считают людьми только представителей «титульной нации» и «братской семьи европейских народов».

Александр Гапоненко

«Нет правильного теоретического определения что такое для русских георгиевская ленточка, – прокомментировал ситуацию активист русского движения доктор экономических наук публицист Александр Гапоненко. – Но с ее помощью люди позиционируют себя русскими. Во всяком случае, в Латвии это так. И когда запрещают эти символы, смысл такого действия в том, чтобы ускоренно завершить ассимиляцию русского населения».

Сам Гапоненко сейчас находится под судом, против него идут сразу два процесса. Учёного и видного деятеля русской общины обвиняют в «возбуждении национальной, этнической и расовой ненависти», а также в «деятельности, направленной против Латвийской Республики» и «помощи иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвийской Республики». За это Гапоненко уже арестовывали, он отсидел четыре месяца в тюрьме, куда его бросили за то, что он говорил и писал о дискриминации русских и героизации нацизма в Латвии. Кроме Александра Гапоненко в жернова латвийского кривосудия попали и другие видные представители русской общины Латвии: независимый журналист Юрий Алексеев, филолог и общественник Александр Филей. Первого судят за статьи, критические по отношению к националистическим властям, второго – за общественную деятельность в защиту русских и поздравление в соцсетях с годовщиной присоединения Латвии к СССР …

Юрий Алексеев

«Ситуация развивается по инерции, у Юры Алексеева прошел процесс, допросили свидетелей, следующее заседание назначено на 9 сентября, – рассказывает Гапоненко. – Таким темпом процесс будет длиться еще года полтора. У Александра Филея тоже самое. У меня по одному процессу перенесли слушания на 9 сентября, а по второму заседание будет после карантина – 30 июля. Никакие обвинения ни с кого не снимаются».

Напомним, что в прошлом году Рига окончательно искоренила образование на русском языке, запретив его в школах и вузах, после чего занялась переводом на латышский язык детских садов. Заключение Венецианской комиссии Совета Европы от 19 июня, предписывающее Латвии обеспечить национальным меньшинствам обучение на родном языке, Рига игнорирует. Зато, согласно решению парламентской комиссии по иностранным делам от 1 июля, те латвийские школы, которые хотят иметь статус международных, обязаны организовать образовательные программы на языках стран ЕС и НАТО.

Александр Филей

К 30-летию отпадения от СССР Латвия хочет подойти, изжив всё русское. Забыто, что без присоединения Лифляндии в 1721 году к России не было бы сейчас ни латышей, ни латышского языка, ни латышской государственности, как это случилось с пруссами и полабскими славянами. А стоявшие у истоков латвийской государственности (1918 год) Оскар Калпакс и Рудольф Бангерскис во времена Российской империи были георгиевскими кавалерами, до конца жизни не стеснявшиеся русских наград.