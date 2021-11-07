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К 2030 году Украина поставит Россию на колени!

07 ноября 2021, 00:20  •  96 • Аналитика
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
"В 2030 году Украина возобновит свои суверенные границы" и в довесок "станет развитой экономикой". Живите теперь с этим!
Украина с этим сакральным знанием живет уже некоторое время. В октябре фракцию "Слуга народа" свозили в трускавецкий отель "Риксос Прикарпатье" на так называемое большое выездное совещание. Которое на самом деле представляло собой нечто среднее между командным тренингом и алкогольной вечеринкой. С участием президента Зеленского, части членов правительства, а также де-факто главного органа управления государством — офиса президента.
Именно в Трускавце была предрешена судьба спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, лишившегося должности в течение ближайших дней. Именно во время сидения "слуг" в Трускавце разразился офшорный скандал вокруг Зеленского. Там же Зеленский заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, но встрече мешает окружение российского президента, которое боится, что глава украинского государства его перевербует (Зеленский: "Я его сумел бы переубедить!").
Но все эти темы затмила презентация, посвященная целям по трансформации Украины к 2030 году. Из нее и стало известно, что осталось не более восьми лет до того момента, как Крым и неподконтрольный Донбасс снова будут подчиняться Киеву. Ну а о том, что к тому моменту Украина станет развитой экономикой, люди со светлыми лицами не имели ни малейших сомнений и раньше.
Украинская власть за последнее время придумала немало неадекватных документов, связанных с так называемой реинтеграцией оккупированных территорий.
Например, в феврале нынешнего года 37 народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность и об обеспечении ответственности лиц, занимавшихся ею. Суть документов подразумевает максимально широкое толкование термина "коллаборационистская деятельность" в целях максимально широкого же привлечения к ответственности граждан Украины с последующим поражением в правах, другими видами наказания, а главное — применения массовой конфискации активов в пользу государства. До рассмотрения этого шедевра дело пока так и не дошло. Однако и отзывать из парламента его никто не собирается.
В августе уже украинское правительство одобрило и подало в Верховную раду законопроект "Об особенностях переходного периода". В документе подробно описано, как Украина будет подгребать в свое владение территории и активы в ЛДНР и Крыму, включая новые дороги, мосты, предприятия и т. д. Описаны процессы поражения в правах и промывания мозгов тамошних жителей. И даже повсеместное строительство памятников, посвященных бесконечным "перемогам" над агрессивной Россией. Этот законопроект пока тоже до рассмотрения не дошел.
А вот Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является уже действующим документом. Она была утверждена указом Зеленского 29 сентября. И кстати, среди прочего предусматривает возможность силового захвата Крыма.
Но вот точных дат принятия Крыма и ЛДНР в лоно Украины ранее нигде не значилось. Так что презентация в Трускавце, видимо, является венцом всех прежних наработок. Раз уж решено, как кого наказывать, как поражать в правах и как ставить памятники, то определить дату окончательной "перемоги" было делом чести.
Если же серьезно, то в 2014 году подавляющее большинство представителей украинского, с позволения сказать, истеблишмента было на сто процентов уверено, что "оккупация" Крыма — это недоразумение максимум на полгода. Мол, США устроят операцию "Анаконда", зашлют несколько кораблей в Черное море, разорвут экономику России в клочья и так далее, а Москва будет умолять Киев забрать Крым обратно. Вместе с репарациями. В описанном нет ни малейшего преувеличения.
Точно так же в Киеве тогда поголовно были уверены, что запрет на военно-техническое сотрудничество украинских предприятий с российскими помножит российский военно-промышленный комплекс на ноль. Ведь в СССР все делали украинцы, а москали вообще ни на что не способны.
С тех пор качественный состав украинского истеблишмента только ухудшился. Достаточно посмотреть на нынешнего украинского президента и его окружение из аферистов, авантюристов, фриков и даже не вполне психически здоровых людей. Однако прошедшие годы все же заставили избавиться от части иллюзий. И сегодня весь этот накал "перемог" является не столько отражением реального видения ситуации этим самым истеблишментом, сколько морковкой для осла в лице электората.
Экономических успехов нет и не предвидится. Правда, для их "обеспечения" Киев выписал по дешевке из США Андрея Илларионова, который в ближайшем будущем с помощью пассов руками будет обеспечивать приток на Украину триллиона долларов инвестиций.
Коррупционные и прочие самые омерзительные скандалы стали явлением не просто перманентным, а чуть ли не каждодневным. От выполнения обязательств, из-за которых электорат голосовал за Зеленского, он полностью отказался. Не говоря уж об обещании уйти, если в течение года не будет обеспечен мир в Донбассе.
Цель использования морковки готовящегося вот-вот восстановления территориальной целостности в этой ситуации абсолютно ясна — отвлечение внимания. А под этим соусом — продолжение грабежа страны, желательно как раз до 2030 года.
Однако есть ощущение, что морковка перестает действовать. Ведь в придачу к вышеописанным неприятностям, которые и так раздражали электорат, добавились абсолютная неготовность страны к очередной волне пандемии (на Украине смертей на один миллион населения в 2,6-2,7 раза больше, чем в России) и полная катастрофа с подготовкой к зиме. Очень важно еще и то, что Зеленский и его веселая компания своей тупостью, жадностью и наглостью достали уже практически всех, включая многих весьма влиятельных людей — причем не только на Украине. Начавшие стремительно обваливаться рейтинги Зеленского и его партии, а также резкая смена тональности в обсуждении власти на ряде украинских телеканалов и в интернете — тому свидетельство. Постоянные подзатыльники от Запада — из той же оперы.
Сейчас в стане Зеленского явно царит растерянность. Едва ли не единственный радикальный вариант изменить повестку — это начать бойню в Донбассе. Однако последствия могут быть непредсказуемыми. Потому приказ на обострение, похоже, дан был, но пока в некоем лайт-формате.
Что в такой ситуации можно сказать касательно бравурных планов Зеленского и Ко на 2030 год? Судя по развитию событий, у Владимира Александровича к тому времени будет куда больше шансов повторить зигзаг судьбы Михаила Николозовича Саакашвили и изучать границы камеры своего пребывания, нежели заниматься границами Украины.

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