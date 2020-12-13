«К 17 марта уже был 100-й случай»: в Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациент, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, был выявлен 1 марта. До этого на российской территории было отмечено три завезённых из Китая случая, но тогда удалось не допустить распространения заболевания. По её словам, когда Китай разобрался в свойствах COVID-19, стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия».

Нулевой пациент, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, был выявлен 1 марта. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Она уточнила, что самыми первыми случаями инфицирования на российской территории были три завезённых из Китая, но тогда удалось не допустить распространения заболевания.

«Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был 100-й случай заболевания. Мы говорим сейчас о том, кто уже распространял инфекцию», — пояснила глава ведомства.

Попова рассказала, что, когда Китай разобрался в свойствах COVID-19, стала очевидна необходимость «разворачивать все мероприятия».

«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации. Стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — отметила она.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью рассказал о рисках для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, переболевших коронавирусом. Министр обратил внимание, что такие пациенты могут столкнуться с тяжёлыми поражениями лёгочной ткани и после выздоровления нуждаются в медицинском наблюдении.

«В целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и той поддерживающей терапии, которую они получали. Возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка терапии. В период реабилитации мы видим, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии», — пояснил он.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наили Аскер-заде рассказал об ограничительных мерах из-за COVID-19 в столице. Он пояснил, что в новогодние праздники в городе не планируется вводить комендантский час, а также ограничивать продажу алкоголя. Градоначальник отметил, что в мире существует «богатый опыт введения сухих законов», и как правило они приводили к «повальному пьянству», в связи с чем столичные власти не видят смысла в подобных мерах.

Помимо этого мэр сообщил, что московские гостиницы, несмотря на ограничения из-за пандемии, заполнены примерно на 50%. Он добавил, что иностранных туристов в столице сегодня практически нет.

Решение об ужесточении ограничений в Москве будет принято только в том случае, если медицинская система города перестанет справляться с потоком пациентов с коронавирусом, подчеркнул Собянин. На данный момент такой проблемы в столице нет, отметил мэр.

«Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших. Теперь у нас есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем запасов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, в настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию», — рассказал Сергей Собянин.

Напомним, в России зарегистрировано 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции, за время пандемии выздоровели 2 106 235 пациентов, 46 941 человек скончался.

В столице с 5 декабря работают прививочные пункты, где проводят вакцинацию от COVID-19.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде напомнил, что ни одна вакцина не дает абсолютной защиты против заболевания.

В свою очередь, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов отметил, что никто не может быть защищён от повторного заражения, даже те, кто уже переболел инфекцией.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи. В октябре зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё одна вакцина, созданием которой занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 декабря дал поручения в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру страны для масштабного проведения вакцинации от коронавируса.