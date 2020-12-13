Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Главная / В России

«К 17 марта уже был 100-й случай»: в Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19

13 декабря 2020, 23:20  •  90 • В России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациент, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, был выявлен 1 марта. До этого на российской территории было отмечено три завезённых из Китая случая, но тогда удалось не допустить распространения заболевания. По её словам, когда Китай разобрался в свойствах COVID-19, стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия».
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

Нулевой пациент, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, был выявлен 1 марта. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Она уточнила, что самыми первыми случаями инфицирования на российской территории были три завезённых из Китая, но тогда удалось не допустить распространения заболевания. 

«Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был 100-й случай заболевания. Мы говорим сейчас о том, кто уже распространял инфекцию», — пояснила глава ведомства.

Попова рассказала, что, когда Китай разобрался в свойствах COVID-19, стала очевидна необходимость «разворачивать все мероприятия».

«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации. Стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — отметила она.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью рассказал о рисках для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, переболевших коронавирусом. Министр обратил внимание, что такие пациенты могут столкнуться с тяжёлыми поражениями лёгочной ткани и после выздоровления нуждаются в медицинском наблюдении. 

«В целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и той поддерживающей терапии, которую они получали. Возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка терапии. В период реабилитации мы видим, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии», — пояснил он.

  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наили Аскер-заде рассказал об ограничительных мерах из-за COVID-19 в столице. Он пояснил, что в новогодние праздники в городе не планируется вводить комендантский час, а также ограничивать продажу алкоголя. Градоначальник отметил, что в мире существует «богатый опыт введения сухих законов», и как правило они приводили к «повальному пьянству», в связи с чем столичные власти не видят смысла в подобных мерах.

Помимо этого мэр сообщил, что московские гостиницы, несмотря на ограничения из-за пандемии, заполнены примерно на 50%. Он добавил, что иностранных туристов в столице сегодня практически нет.

Решение об ужесточении ограничений в Москве будет принято только в том случае, если медицинская система города перестанет справляться с потоком пациентов с коронавирусом, подчеркнул Собянин. На данный момент такой проблемы в столице нет, отметил мэр.

«Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших. Теперь у нас есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем запасов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, в настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию», — рассказал Сергей Собянин.

Напомним, в России зарегистрировано 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции, за время пандемии выздоровели 2 106 235 пациентов, 46 941 человек скончался.

В столице с 5 декабря работают прививочные пункты, где проводят вакцинацию от COVID-19.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде напомнил, что ни одна вакцина не дает абсолютной защиты против заболевания.

В свою очередь, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов отметил, что никто не может быть защищён от повторного заражения, даже те, кто уже переболел инфекцией.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи. В октябре зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё одна вакцина, созданием которой занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 декабря дал поручения в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру страны для масштабного проведения вакцинации от коронавируса. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 21:50
«Конфликт на почве ревности»: что известно о жестоком убийстве девушки и её маленького брата на Кубани
11 декабря 2020, 07:10
«Прорыв для армии»: как экипировка «Ратник» усилила ВС России
12 декабря 2020, 08:50
«Точность и эффективность огня»: на что способны артиллерийские комплексы 1В181 и 1В198
11 декабря 2020, 18:10
«Предотвратили попытку прорыва на территорию»: в Карачаево-Черкесии шестеро силовиков пострадали при взрыве
11 декабря 2020, 14:30
«Информационный саботаж»: в Минобороны заявили о кампании по дискредитации вакцины «Спутник V»
12 декабря 2020, 18:00
Рабочая группа и ряд поручений: Мишустин взял под контроль ситуацию с ценами на продукты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
12 декабря 2020, 21:45
Венецианская комиссия подвела Украину под дефолт
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.