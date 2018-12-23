К 105-й годовщине ФРС США: Обманы начались с момента рождения

Америка долго сопротивлялась созданию Центробанка, но потом научилась использовать его в своих интересах

Автор:

Катасонов Валентин

23 декабря 1913 года Конгресс США принял Закон «О Федеральном резерве» (англ. Federal Reserve Act). С молниеносной быстротой (в тот же день) закон был подписан американским президентом Вудро Вильсоном. На основании указанного закона в стране была создана Федеральная Резервная Система США (ФРС). Это стало судьбоносным решением, которое резко изменило вектор развития Соединённых Штатов и всей мировой истории. О ФРС и истории её создания написано много книг и бесчисленное количество статей. Постараюсь в своей статье сказать что-то новое или, по крайней мере, малоизвестное.

Если коротко объяснять, что такое ФРС, то это – Центральный банк США. И сразу же возникает законный вопрос: зачем такое сложное название, почему бы организацию так и не назвать: «Центральный банк Соединённых Штатов Америки»?

Ответ очень простой: Америка не хотела Центробанка. С момента обретения Штатами независимости были неоднократные попытки создать такой институт, но все они заканчивались одинаково: закрытием организаций.

В 1791 году Конгресс учредил Первый банк Соединённых Штатов, выполнявший функции Центробанка, но в 1811 году организация прекратила своё существование. В 1816 году был создан Второй банк Соединённых Штатов, но и его закрыли в 1836 году. И далее почти восемь десятилетий страна жила без Центробанка, хотя на протяжении всего этого периода банкиры постоянно предпринимали попытки создания такого института. Но этим попыткам противились многие политики, включая американских президентов, промышленники и даже простые граждане, которые понимали, что такое центральный банк (на примере европейских стран, где такие институты уже существовали).

Вудро Вильсон. Фото: www.globallookpress.com

Банкиры шли к своей заветной цели – созданию Центробанка – путём грубых нарушений не только морали, но и закона, постоянно прибегая к обманам и хитростям. И вот, чтобы усыпить бдительность «народных избранников» на Капитолийском холме, авторы законопроекта изобрели гениальный термин «Федеральная резервная система». Обман был в каждом из трёх слов названия.

ФРС: что в ней «федерального»?

Слово «Федеральная» призвано было создать иллюзию того, что это институт государственной власти. В Америке было и остаётся множество государственных ведомств и организаций, названия которых начинаются со слова «Федеральный». Это, например, Федеральное бюро расследований (ФБР), Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (в составе министерства внутренней безопасности), Федеральная администрация по жилищному строительству (в составе министерства строительства и городского развития) и т.д.

В этой связи вспоминаю забавный случай из моей жизни. Где-то без малого тридцать лет назад мне пришлось выступать в одном американском университете перед студентами с лекцией по советской экономике. Я в своём выступлении обратил внимание на то, что в СССР Центробанк – государственный институт, а в Америке – частный. Аудитория зашумела, студенты стали возмущаться и говорить, что, мол, лектор из Москвы плохо знает американскую экономику. Ведь американский Центробанк, по их твердому убеждению, государственный. Почему? Да потому, что его название начинается со слова «Федеральная».