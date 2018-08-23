Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Открытый онлайн практикум "Конструктор систем управления"
Идеи Навального убивaют / Реальная история (Smile Face)
Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан Украины за понимание действий власт...
Трамп готов помиловать Манафорта - СМИ
Главная / Украина

К 10-летию признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами

23 августа 2018, 11:24  •  48 • Украина
Межгосударственная повестка российско-абхазских отношений должна быть сформирована полностью
22-23 августа, в преддверии 10-летнего юбилея признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия и Республики Абхазия независимыми государствами, в столице Абхазии городе Сухум состоялась международная конференция «10 лет признания: итоги и перспективы», собравшая участников из России, государств постсоветского пространства, Европы, Ближнего Востока. В сентябре в Абхазии отмечают и другую юбилейную дату – 25-летие освобождения в 1993 году от грузинских вооружённых формирований столицы республики.
На пленарном заседании было подчёркнуто историческое значение принятого 26 августа 2008 года решения, изменившего политическую карту Кавказа. Выбор в пользу независимости, ключевым гарантом которой является Российская Федерация, сохраняющая своё военное присутствие на территории Абхазии, никогда не ставился народом этой страны под сомнение. Участниками конференции высказывалось пожелание (трудно осуществимое сегодня) о начале справедливого и равноправного грузино-абхазского диалога; отмечалось при этом, что скрытой целью предлагаемой официальным Тбилиси повестки является включение Абхазии в состав грузинского государства.
В рамках конференции состоялись круглые столы: «Абхазия в контексте современных угроз и вызовов», «Аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром», «Диаспоральный ресурс Республики Абхазия», «Межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия», «Экономические, политические и социальные аспекты взаимодействия России и Абхазии».
Не забывая о достижениях (главное из них – обеспечение надёжной безопасности двух государств), участники круглых столов сосредоточились на проблемах, которых, надо сказать, немало. К примеру, это запустение сёл, в первую очередь в горной части республики, отток населения в прибрежные местности и в крупные города. Снизить отрицательные последствия урбанизации могло бы создание и туристической инфраструктуры в горной местности, и реконструкция Военно-Сухумской дороги, которая должна надёжно связывать российский Северный Кавказ с Республикой Абхазия. В условиях притязаний Грузии на вступление в НАТО данный проект имеет не только экономическое, но и военно-политическое значение, однако его реализация год за годом откладывается.
Сдерживает двусторонние связи двойная система охраны границ Республики Абхазия, при которой российские пограничники стоят как на реке Псоу (российско-абхазская граница), так и по реке Ингур (абхазо-грузинская, где налажен должный уровень контроля с применением современных цифровых технологий). Участники конференции высказывали мысль о необходимости как минимум смягчения пограничного контроля на реке Псоу; это стимулирует торговлю через границу и поднимет имидж Республики Абхазия как витрины российской политики на Кавказе.
По-прежнему бездействует Сухумский аэропорт; между тем для возобновления его работы в своё время предлагалось создать специальную авиакомпанию. Несмотря на положительные сдвиги в приграничном с Грузией Гальском районе, инфраструктура Абхазии южнее Очамчиры по-прежнему пребывает в неудовлетворительном состоянии.
Из других проблем упоминались утерянный диалог по линии общественных институтов (в частности, Общественных палат), ангажированный характер отдельных публикаций в СМИ. Наконец, сокращение выделяемых Россией квот на подготовку для Абхазии врачей и учителей бьёт по районам республики; в Грузии же успешно играют на этом, проводя политику «мягкой силы».
Порошенко: Украина никогда не пойдет на российские условия мира в Донбассе
По мнению некоторых участников конференции, межгосударственная повестка российско-абхазских взаимоотношений полностью не сформирована. Это отрицательно сказывается на некоторых инфраструктурных проектах (прежде всего тех, которые могут давать доходы в бюджет). Вместе с тем абхазское законодательство содержит положения, сковывающие деятельность зарубежных инвесторов (в частности, это касается прав собственности на землю). Требование сохранения уникального историко-культурного наследия Абхазии абсолютно понятно, но здесь, очевидно, нужен разумный компромисс. Учитывая, что очередные президентские выборы в Абхазии состоятся в 2019 году, повторение внутриполитических кризисов на благо республики не пойдёт.
При этом проблемы российско-абхазских отношений проявляются и в случае с Южной Осетией, причём подчас более жёстко.
Не обошли вниманием участники конференции положение в других странах Кавказа, прежде всего в Армении, вступившей после «бархатной передачи власти» в апреле-мае 2018 года в сложный этап развития. Выступающие высказали противоположные точки зрения на проведенную третьим президентом Армении С. Саргсяном конституционную реформу, которая стала одним из факторов внутриполитической дестабилизации.
Все участники международной конференции согласились в том, что имеющиеся в отношениях между Россией и её партнёрами на Кавказе проблемы, можно и нужно решать в условиях конструктивного диалога и внимательного взаимного учёта интересов.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
48
Источник
Похожие новости
23 августа 2018, 11:09
Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан Украины за понимание действий властей
22 августа 2018, 15:39
Эксперт объяснил жалобы Порошенко на поддержку украинскими политиками мнения Путина
22 августа 2018, 19:09
О встречах Путина в Австрии и Германии

23 августа 2018, 11:09
В Раде призвали через «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост
23 августа 2018, 11:09
В Госдуме назвали бредом заявление Рады о «землетрясении» в России из-за военного парада в Киеве
22 августа 2018, 22:24
Украина поборется с Грецией за первое место в ряду должников МВФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 01:24
Боевики нашли копеечный способ борьбы с самолетами за десятки миллионов долларов
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
22 августа 2018, 19:09
Путин чудит, и это очень плохо
18 августа 2018, 01:24
Лукашенко психанул в прямом эфире: его система рушится? (Руслан Осташко)
17 августа 2018, 08:39
Валентин Катасонов: Верить «реформаторам» нельзя - это бесоподобные твари
21 августа 2018, 23:39
Кто не пустил Поклонскую на заседание Госдумы по пенсионной реформе?
20 августа 2018, 03:56
Фильм Сенцова "Гамер". Разбор Шария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.