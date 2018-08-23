К 10-летию признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами

Межгосударственная повестка российско-абхазских отношений должна быть сформирована полностью

22-23 августа, в преддверии 10-летнего юбилея признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия и Республики Абхазия независимыми государствами, в столице Абхазии городе Сухум состоялась международная конференция «10 лет признания: итоги и перспективы», собравшая участников из России, государств постсоветского пространства, Европы, Ближнего Востока. В сентябре в Абхазии отмечают и другую юбилейную дату – 25-летие освобождения в 1993 году от грузинских вооружённых формирований столицы республики.

На пленарном заседании было подчёркнуто историческое значение принятого 26 августа 2008 года решения, изменившего политическую карту Кавказа. Выбор в пользу независимости, ключевым гарантом которой является Российская Федерация, сохраняющая своё военное присутствие на территории Абхазии, никогда не ставился народом этой страны под сомнение. Участниками конференции высказывалось пожелание (трудно осуществимое сегодня) о начале справедливого и равноправного грузино-абхазского диалога; отмечалось при этом, что скрытой целью предлагаемой официальным Тбилиси повестки является включение Абхазии в состав грузинского государства.

В рамках конференции состоялись круглые столы: «Абхазия в контексте современных угроз и вызовов», «Аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром», «Диаспоральный ресурс Республики Абхазия», «Межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия», «Экономические, политические и социальные аспекты взаимодействия России и Абхазии».

Не забывая о достижениях (главное из них – обеспечение надёжной безопасности двух государств), участники круглых столов сосредоточились на проблемах, которых, надо сказать, немало. К примеру, это запустение сёл, в первую очередь в горной части республики, отток населения в прибрежные местности и в крупные города. Снизить отрицательные последствия урбанизации могло бы создание и туристической инфраструктуры в горной местности, и реконструкция Военно-Сухумской дороги, которая должна надёжно связывать российский Северный Кавказ с Республикой Абхазия. В условиях притязаний Грузии на вступление в НАТО данный проект имеет не только экономическое, но и военно-политическое значение, однако его реализация год за годом откладывается.

Сдерживает двусторонние связи двойная система охраны границ Республики Абхазия, при которой российские пограничники стоят как на реке Псоу (российско-абхазская граница), так и по реке Ингур (абхазо-грузинская, где налажен должный уровень контроля с применением современных цифровых технологий). Участники конференции высказывали мысль о необходимости как минимум смягчения пограничного контроля на реке Псоу; это стимулирует торговлю через границу и поднимет имидж Республики Абхазия как витрины российской политики на Кавказе.

По-прежнему бездействует Сухумский аэропорт; между тем для возобновления его работы в своё время предлагалось создать специальную авиакомпанию. Несмотря на положительные сдвиги в приграничном с Грузией Гальском районе, инфраструктура Абхазии южнее Очамчиры по-прежнему пребывает в неудовлетворительном состоянии.

Из других проблем упоминались утерянный диалог по линии общественных институтов (в частности, Общественных палат), ангажированный характер отдельных публикаций в СМИ. Наконец, сокращение выделяемых Россией квот на подготовку для Абхазии врачей и учителей бьёт по районам республики; в Грузии же успешно играют на этом, проводя политику «мягкой силы».

По мнению некоторых участников конференции, межгосударственная повестка российско-абхазских взаимоотношений полностью не сформирована. Это отрицательно сказывается на некоторых инфраструктурных проектах (прежде всего тех, которые могут давать доходы в бюджет). Вместе с тем абхазское законодательство содержит положения, сковывающие деятельность зарубежных инвесторов (в частности, это касается прав собственности на землю). Требование сохранения уникального историко-культурного наследия Абхазии абсолютно понятно, но здесь, очевидно, нужен разумный компромисс. Учитывая, что очередные президентские выборы в Абхазии состоятся в 2019 году, повторение внутриполитических кризисов на благо республики не пойдёт.

При этом проблемы российско-абхазских отношений проявляются и в случае с Южной Осетией, причём подчас более жёстко.

Не обошли вниманием участники конференции положение в других странах Кавказа, прежде всего в Армении, вступившей после «бархатной передачи власти» в апреле-мае 2018 года в сложный этап развития. Выступающие высказали противоположные точки зрения на проведенную третьим президентом Армении С. Саргсяном конституционную реформу, которая стала одним из факторов внутриполитической дестабилизации.

Все участники международной конференции согласились в том, что имеющиеся в отношениях между Россией и её партнёрами на Кавказе проблемы, можно и нужно решать в условиях конструктивного диалога и внимательного взаимного учёта интересов.