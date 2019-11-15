JIT, забыв про детектива-немца, ищет виноватых в трагедии MH17 среди командиров

Международное следствие за четыре месяца до суда по MH17 возобновило поиски свидетелей трагедии - теперь среди воинского и административного штата. В релизе следственной группы (JIT) говорится, что они намерены найти тех, кто предоставит дополнительную информацию по командирам. В частности, речь идёт о поиске сведений о гражданах, которые отдавали "приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук", передаёт ТАСС.

Примечательно, что международное следствие умолчало о немецком детективе Йозефе Реше, представитель которого ранее публично обратился к JIT.

Напомним, что в августе Реш, занимающийся расследованием крушения МН17 с 2014 года, заявил, что ему известны имена ответственных за катастрофу и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Как отметил представитель детектива, тот назначил срок до 18 октября, но к нему так никто и не обратился - ни от международной следственной группы JIT, ни от прокуратуры Нидерландов, ни от следственного комитета Малайзии, ни от какого-либо другого органа.

После обращения в СМИ сторона сыщика сообщила, что из представителей следственной группы с ним так никто и не связался, передаёт РИА Новости.

В новом релизе от JIT нет и намёка на объяснение ситуации, почему они не взялись изучить материал немецкого расследователя.

Напомним, что трагедия с малайзийским "Боингом", летевшим из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, произошла 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.