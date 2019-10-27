Jamestown Foundation: захватить Калининград и отдать его Польше

Под прикрытием предотвращения «агрессии» России

Американские эксперты Джеймстаунского фонда представили в специальном докладе план оккупации Калининградской области и её передачи в состав Польши в рамках «сдерживания» России и предотвращения её «агрессии». Выдержки из доклада опубликовали польские СМИ.

В рамках этого плана Jamestown Foundation предлагает усилить присутствие НАТО в Прибалтике и предоставить прибалтийским государствам танки «Абрамс» и гаубицы «Паладин». Одновременно Франция, Великобритания и Германия должны в течение 30 дней перебросить в Прибалтику дополнительные войска, в том числе бронетехнику. Из Германии в Польшу должна прибыть артиллерийская бригада армии США с РСЗО и ракетами «Патриот».

Польским войскам должно быть предписано взять под контроль Сувалкский коридор (проходящая по территории Литвы узкая полоска, которая соединяет Белоруссию с Калининградской областью). Для поддержки литовских, эстонских, латвийских и польских войск предлагается использовать флот и авиацию НАТО, но, чтобы это стало возможным, заокеанские эксперты считают необходимым захватить Калининградскую область для нейтрализации базирующихся там ВМС РФ и систем ПВО.

«Необоснованная агрессия против НАТО будет иметь [для России] тяжкие последствия, в том числе утрату Калининграда… Очевидно, что для выполнения этой операции будут привлечены польские вооружённые силы… и военный контингент США в Польше… Если Польшу привлекут к участию в операции по нейтрализации Калининграда в ответ на российскую агрессию, логичным будет передать его в состав Польши в рамках послевоенных соглашений», – говорится в докладе Jamestown Foundation.

О том, чем может обернуться для Польши и прибалтийских государств их причастность к подобной американской авантюре, сотрудники Jamestown Foundation предпочитают не рассуждать.