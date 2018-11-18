«Изжить все связи с Москвой»: на Украине радикалы предприняли попытку штурма резиденции митрополита канонической церкви

В Кривом Роге сторонники предоставления автокефалии Украинской церкви пытались прорваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Как сообщили в УПЦ, среди них были члены группировки «Правый сектор»*. Кроме того, в субботу стало известно, что епископов канонической церкви приглашают на «беседы» в СБУ, а митрополит Онуфрий заявил, что Киев пытается превратить УПЦ в «политическую организацию». По мнению аналитиков, власти Украины ограничивают религиозные свободы населения, чтобы искоренить любые связи с Москвой.

В субботу в украинском Кривом Роге несколько десятков человек предприняли попытку ворваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, который остаётся верен канонической Украинской православной церкви. Как уточняют в УПЦ, нападавшие выкрикивали лозунги в поддержку автокефалии Украинской церкви.

«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — говорится в сообщении УПЦ, опубликованном в Facebook.

Кроме того, участники акции, в числе которых были представители праворадикальных организаций, «разжигали религиозную рознь».

«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора»*, он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — отметили в УПЦ.

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«Беседы в СБУ»

Накануне также стало известно, что епископов канонической Украинской православной церкви приглашают на «беседы» в СБУ. Об этом в своём Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«На фоне последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно. Но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как «разговор» или «беседа». Поэтому, дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить!» — отметил Бахов.

Юрист подчеркнул, что епископам следует настаивать, чтобы их вызывали в СБУ повесткой, направленной по почте, а разговаривать с силовиками — исключительно в присутствии адвоката.

В субботу митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим на телеканале «Интер». Он заявил, что каноническую Украинскую православную церковь власти пытаются превратить в политическую организацию.

«Нас хотят превратить в политическую организацию под названием «поместная церковь». Это приманка, на которую церковь не клюёт», — отметил митрополит.

По его словам, церковь не может быть политической организацией, но при этом у неё есть «свой взгляд на отдельные стороны политики по отношению к народу».

«Мы не являемся врагами ни украинского народа, ни государства, ни власти», — подчеркнул настоятель УПЦ.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил RT, что Киев действует исключительно «из сиюминутных политических нужд».

«Митрополит Онуфрий абсолютно прав. И представление киевских властей о церковной жизни исходит исключительно из их сиюминутных политических нужд, — полагает Смолин. — Порошенко необходимо избраться второй раз президентом Украины, и он хочет представить себя как борца с Москвой и УПЦ. Сегодня это объект политического давления. Он собирается Московский патриархат выжить из страны, а ведь это крупнейшая религиозная организация Украины. Порошенко пытается изжить все возможные связи с Москвой, в том числе и религиозные».

Давление на каноническую церковь

Напомним, в октябре Константинопольский патриархат приступил к процессу предоставления автокефалии церкви Украины, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Кроме того, была снята анафема с глав двух неканонических церквей — Филарета (Киевский патриархат) и Макария (Украинская автокефальная церковь). В ответ синод Русской православной церкви принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.

В интервью RT официальный представитель Русской православной церкви священник Александр Волков заявил, что РПЦ «столкнулась с очень грубой агрессией со стороны Константинопольского патриархата, которому никогда и никто не давал права принимать какие-то самостоятельные решения на территории другой церкви».

«Никто и никогда не рисковал оспаривать, что Украинская православная церковь — духовная часть Русской православной церкви, и здесь не может быть принято каких-либо решений без участия всего мирового православия. Константинополь создал катастрофический прецедент, который может повлечь за собой необратимые последствия для всего мирового христианства», — полагает Волков.

О разрыве евхаристического общения также заявили в канонической Украинской православной церкви, которая не намерена участвовать в так называемом «объединительном соборе» православных церквей на Украине, где должны избрать предстоятеля «объединённой церкви».

После государственного переворота на Украине УПЦ подвергается гонениям. В 2014—2016 годах церковь потеряла 40 храмов; предстоятеля УПЦ Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла внесли в базу «Миротворец». Более того, в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине отмечается, что в мае — августе 2018 года в стране было совершено шесть нападений на храмы УПЦ, а уголовные дела были возбуждены лишь по двум эпизодам.

В интервью RT France и ряду французских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Константинополя провокацией.

«Провокация эта задумана с тем, чтобы использовать две неканонические церкви на Украине, раскольнические церкви — Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью, но которые в интересах этой провокации патриарх (Константинопольский. — RT) Варфоломей, созвав на днях Священный синод в Константинополе, признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви», — сказал министр, отвечая на вопрос представителя Le Figaro Ива Треара.

Дипломат также убеждён, что это было необходимо, чтобы «сделать ещё один шаг, оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).