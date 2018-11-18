|
«Изжить все связи с Москвой»: на Украине радикалы предприняли попытку штурма резиденции митрополита канонической церкви
18 ноября 2018, 13:09 • 108 • Украина
В Кривом Роге сторонники предоставления автокефалии Украинской церкви пытались прорваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Как сообщили в УПЦ, среди них были члены группировки «Правый сектор»*. Кроме того, в субботу стало известно, что епископов канонической церкви приглашают на «беседы» в СБУ, а митрополит Онуфрий заявил, что Киев пытается превратить УПЦ в «политическую организацию». По мнению аналитиков, власти Украины ограничивают религиозные свободы населения, чтобы искоренить любые связи с Москвой.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве РИА Новости
В субботу в украинском Кривом Роге несколько десятков человек предприняли попытку ворваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, который остаётся верен канонической Украинской православной церкви. Как уточняют в УПЦ, нападавшие выкрикивали лозунги в поддержку автокефалии Украинской церкви.
Кроме того, участники акции, в числе которых были представители праворадикальных организаций, «разжигали религиозную рознь».
«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора»*, он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — отметили в УПЦ.
«Беседы в СБУ»
Накануне также стало известно, что епископов канонической Украинской православной церкви приглашают на «беседы» в СБУ. Об этом в своём Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
Юрист подчеркнул, что епископам следует настаивать, чтобы их вызывали в СБУ повесткой, направленной по почте, а разговаривать с силовиками — исключительно в присутствии адвоката.
В субботу митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим на телеканале «Интер». Он заявил, что каноническую Украинскую православную церковь власти пытаются превратить в политическую организацию.
«Нас хотят превратить в политическую организацию под названием «поместная церковь». Это приманка, на которую церковь не клюёт», — отметил митрополит.
По его словам, церковь не может быть политической организацией, но при этом у неё есть «свой взгляд на отдельные стороны политики по отношению к народу».
«Мы не являемся врагами ни украинского народа, ни государства, ни власти», — подчеркнул настоятель УПЦ.
Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил RT, что Киев действует исключительно «из сиюминутных политических нужд».
«Митрополит Онуфрий абсолютно прав. И представление киевских властей о церковной жизни исходит исключительно из их сиюминутных политических нужд, — полагает Смолин. — Порошенко необходимо избраться второй раз президентом Украины, и он хочет представить себя как борца с Москвой и УПЦ. Сегодня это объект политического давления. Он собирается Московский патриархат выжить из страны, а ведь это крупнейшая религиозная организация Украины. Порошенко пытается изжить все возможные связи с Москвой, в том числе и религиозные».
Давление на каноническую церковь
Напомним, в октябре Константинопольский патриархат приступил к процессу предоставления автокефалии церкви Украины, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Кроме того, была снята анафема с глав двух неканонических церквей — Филарета (Киевский патриархат) и Макария (Украинская автокефальная церковь). В ответ синод Русской православной церкви принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.
В интервью RT официальный представитель Русской православной церкви священник Александр Волков заявил, что РПЦ «столкнулась с очень грубой агрессией со стороны Константинопольского патриархата, которому никогда и никто не давал права принимать какие-то самостоятельные решения на территории другой церкви».
«Никто и никогда не рисковал оспаривать, что Украинская православная церковь — духовная часть Русской православной церкви, и здесь не может быть принято каких-либо решений без участия всего мирового православия. Константинополь создал катастрофический прецедент, который может повлечь за собой необратимые последствия для всего мирового христианства», — полагает Волков.
О разрыве евхаристического общения также заявили в канонической Украинской православной церкви, которая не намерена участвовать в так называемом «объединительном соборе» православных церквей на Украине, где должны избрать предстоятеля «объединённой церкви».
После государственного переворота на Украине УПЦ подвергается гонениям. В 2014—2016 годах церковь потеряла 40 храмов; предстоятеля УПЦ Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла внесли в базу «Миротворец». Более того, в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине отмечается, что в мае — августе 2018 года в стране было совершено шесть нападений на храмы УПЦ, а уголовные дела были возбуждены лишь по двум эпизодам.
В интервью RT France и ряду французских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Константинополя провокацией.
«Провокация эта задумана с тем, чтобы использовать две неканонические церкви на Украине, раскольнические церкви — Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью, но которые в интересах этой провокации патриарх (Константинопольский. — RT) Варфоломей, созвав на днях Священный синод в Константинополе, признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви», — сказал министр, отвечая на вопрос представителя Le Figaro Ива Треара.
Дипломат также убеждён, что это было необходимо, чтобы «сделать ещё один шаг, оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
12 ноября 2018, 17:39
|
15 ноября 2018, 03:54
|
11 ноября 2018, 20:24
|
13 ноября 2018, 13:09
|
17 ноября 2018, 14:39
|
14 ноября 2018, 11:54
|
12 ноября 2018, 15:54