Изъяты СВУ, портреты Бандеры и главарей Третьего рейха: ФСБ задержала готовивших теракты в Башкирии неонацистов

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов правоохранительных органов в Башкирии. Задержаны пять сторонников неонацистской группировки в возрасте от 17 до 20 лет. У них изъяли СВУ, компоненты и инструкции для его изготовления, холодное оружие, а также портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и другую националистическую атрибутику. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли подготовку террористического акта на одном из объектов правоохранительных органов в Республике Башкортостан. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий задержаны пять жителей города Уфы 2001—2003 годов рождения — участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств», — говорится в сообщении.

При проведении следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике силовики изъяли готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, а также девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, задержанными оказались пятеро жителей города Уфы в возрасте от 17 до 20 лет.

Как считает следствие, организатором группировки стал 19-летний молодой человек, который вовлёк в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур ещё четверых уфимцев. Подозреваемый распространял среди сообщников идеи неонацизма, обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ. Также они изучали специализированную литературу по тактике боевых действий и иных тренировочных мероприятий в целях получения знаний и навыков для осуществления террористической деятельности. В СК добавили, что 19-летний подозреваемый также изготовил самодельное взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ задержали участников неонацистской группировки

«В настоящее время с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативниками ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства совершённых преступлений», — пояснили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Задержания неонацистов в России

С начала этого года ФСБ провела ряд операций по задержанию членов украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.».

Так, в феврале в Воронеже задержали трёх человек в возрасте 18, 19 и 33 лет в связи с их причастностью к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. У них изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций и холодное оружие.

В марте в Геленджике и Ярославле были задержаны 14 радикалов. По версии следствия, члены организации совершали преступления «в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определённого места жительства», и возбуждали ненависть и вражду по национальному признаку. Участники сообщества избивали людей и выкладывали видео нападений в сеть.

«В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчёт о данной акции направлен членам «М.К.У.» на Украину», — отмечали в ФСБ.

В апреле в Барнауле задержали местного жителя, гражданина РФ 2000 года рождения, который планировал по заданию куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия» в отношении объектов массового скопления мусульман, а также направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона.

Позднее в том же месяце в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе (Краснодарский край), Пущине (Московская область), Переславле-Залесском (Ярославская область) задержали 16 сторонников «М.К.У.», которые готовили вооружённые нападения и «подрывы административных зданий органов власти».

В мае был была разгромлена ячейка украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества в Саратове. Тогда задержали 14 человек.