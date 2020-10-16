Изъяты оружие, боеприпасы и религиозная литература: ФСБ предотвратила теракт в Волгограде

В Волгограде предотвращены теракты. Как следует из сообщения ФСБ, на территории региона действовала ячейка одной из международных террористических организаций, которая планировала атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожароопасные предприятия. Силовики обнаружили злоумышленников, когда те пытались извлечь «средства террора» из тайника. Боевики начали стрелять и были ликвидированы ответным огнём. На месте происшествия обнаружена карта Волгограда с точками потенциальных атак, среди которых отмечен монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане.

ФСБ России пресекла деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Члены этого объединения планировали совершить теракт на территории России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожароопасные предприятия», — уточнили в ведомстве.

По сообщению ведомства, при задержании главарь и его сообщник пытались извлечь «средства террора» из заранее оборудованного тайника. Злоумышленники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы.

На месте происшествия и по адресам проживания радикалов найдены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным бомбам, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

Наряду с этим в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения.

Отметим, что на опубликованной ЦОС ФСБ видеозаписи с места ликвидации боевиков запечатлена упомянутая карта. Среди обведённых на ней объектов находится монумент «Родина-мать зовёт!», расположенный на Мамаевом кургане. Кроме того, на записи видны хранившиеся в тайнике «коктейли Молотова», патроны, мешки с серой, а также поражающие элементы.

Следственный комитет сообщил, что завёл уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ, после того как подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам.

В СК сообщили, что были установлены личности двоих уроженцев Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет, планировавших серию террористических актов на территории Волгограда.

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР», — указали в ведомстве.

Ранее в октябре ФСБ задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе. 7 октября в ведомстве сообщили о поимке 23-летнего жителя региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя».

По данным ведомства, злоумышленник вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство»** и приобрёл компоненты для самодельной взрывчатки. Отмечается, что силовики задержали молодого человека у здания суда, где он оценивал возможность проведения теракта.

В августе УФСБ по Башкирии задержала жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке поджога местной администрации. Ведомство полагает, что злоумышленник планировал теракт для «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя».

У него дома нашли гаджеты, содержащие информацию о подготовке к теракту, а также видеоматериалы по изготовлению зажигательных смесей.

В конце июля стало известно, что ФСБ помешала организации, которая намеревалась устроить теракт в Москве. Самого террориста обнаружили на складе в подмосковных Химках.

Злоумышленник открыл огонь по силовикам, в результате его нейтрализовали. При осмотре места столкновения у боевика нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД.

Ранее в том же месяце ФСБ предотвратила теракт против сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Сотрудники ведомства обнаружили четырёх боевиков, которые оказали сопротивление и были ликвидированы.

На месте перестрелки обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. В жилище боевиков нашли готовые самодельные бомбы, компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи, в которых среди прочего содержалась переписка о планируемом теракте.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.