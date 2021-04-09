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«Изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества»: ФСБ предотвратила теракт в Крыму

09 апреля 2021, 17:25  •  238 • В России
Спецслужбы задержали двух сторонников террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, которые планировали совершить теракт в Крыму. Как сообщили в ФСБ, речь шла о попытке вооружённого нападения на одно из образовательных учреждений в Симферополе. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, суд арестовал их на два месяца. Радикалов обвиняют в финансировании террористической деятельности, изготовлении взрывных устройств, пропаганде терроризма. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить нападение.
 
РИА Новости © ЦОС ФСБ РФ
 

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух сторонников международной террористической организации (МТО) «Хайат Тахрир аш-Шам»*, которые планировали совершить теракт в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения... осуществлявшие подготовку вооружённого нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений города Симферополя», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что террористы планировали после совершения преступления транзитом через Украину и Турцию проникнуть на территорию Сирии для вступления в ряды боевиков.

«По адресам проживания преступников изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества. В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами МТО с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве также обнародовали кадры задержания и допроса радикалов, в ходе которого один из них признался, что после установления контакта с боевиком группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» он получил подробную инструкцию, как выехать из страны и добраться до Сирии.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ. Уточняется, что личности преступников не разглашаются в интересах следствия.

В пятницу, 9 апреля, Киевский районный суд Симферополя в ходе закрытых заседаний арестовал на два месяца (до 8 июня 2021-го) обоих радикалов, которые в материалах пресс-службы проходят как А. и О.

«Следствием установлено, что А., исповедуя крайние, наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к джихаду — «священной войне» против «неверных», то есть представителей других религий и конфессий, считая практику насилия и идеологию терроризма правильными, вступил в контакт с членом «Хайят Тахрир аш-Шам», — сообщили в суде.

Там добавили, что в 2020 году мужчина неоднократно переводил средства на QIWI-кошелёк, зарегистрированный по номеру телефона, который использовался для финансирования террористической группировки.

«А. подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности... за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении суда.

Второму мужчине инкриминируют размещение в интернете видеозаписей с пропагандой идеологии МТО исламистского толка, а также изготовление СВУ.

«О. изготовил взрывное устройство осколочного действия электрического типа, состоящее из корпуса, заряда метательного взрывчатого вещества, готовых поражающих элементов (металлических шариков), дополнительных поражающих элементов (фрагментов стекла), которое поместил в рюкзак из тканевого материала и хранил по месту своего проживания», — сообщили в суде.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить теракт в образовательном учреждении.

«Наши спецслужбы надёжно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов», — заявил Аксёнов.

Он подчеркнул, что противодействие терроризму не сводится только к активности по линии силовых ведомств. По словам главы республики, очень важную роль играет профилактическая работа, прежде всего в молодёжной среде, в которой должны участвовать общественные, религиозные и образовательные организации. Кроме того, должно идти активное противодействие пропаганде терроризма и экстремизма в информационном поле, добавил Аксёнов.

В свою очередь, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik подчеркнул, что задержание радикалов стало возможным благодаря совместным действиям спецслужб, правоохранительных органов и бдительных граждан, которые сообщают о признаках возможной террористической деятельности.

«Задержанные планировали теракт не где-либо, а в образовательном учреждении, где находится молодёжь — наше будущее... Эта операция — очередной успех наших правоохранителей. Это говорит о том, что система соответствует времени, она работает и даёт свои результаты — защищает наши жизни, а в данном случае — наше будущее, молодёжь», — подчеркнул Попов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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